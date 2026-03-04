Vũ Thuý Quỳnh phơi bày "vấn đề tài chính nhạy cảm" liên quan doanh nhân Đức Phạm, netizen: "Đừng dại dột..."

Kể từ khi chưa chính thức công khai đến hiện tại - đã thoải mái xuất hiện chung, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm vẫn luôn nhận được sự chú ý từ công chúng. Mới đây, trong livestream trên TikTok, mỹ nhân Điện Biên đã chia sẻ thêm nhiều thông tin liên quan đến chuyện tình cảm.

Vũ Thúy Quỳnh trong livestream mới đây (Nguồn: @kinhvansao)

Về các tin đồn nhạy cảm như "Vũ Thúy Quỳnh yêu Đức Phạm vì tiền", cô phủ nhận. Cụ thể, khi có người comment "Quan trọng là ảnh có tiền”, Thúy Quỳnh khẳng định bạn trai không giàu như mọi người nói, bản thân cô cũng không nhận bất cứ thứ gì từ Đức Phạm.

“Trời ơi! Không có nha mọi người ơi! Quỳnh không biết như thế nào nhưng hiện tại cả Quỳnh và anh Đức đều là những người bình thường. Nên mọi người phải hiểu là tất cả những gì Quỳnh đang sử dụng hàng ngày như thế này đều rất bình thường. Anh ấy cũng không giàu có như mọi người nói. Và Quỳnh không nhận bất kỳ một cái gì từ anh Đức cả, không có đồng hồ, không nhà không xe.

Quỳnh muốn như thế, 2 đứa cứ tìm hiểu kỹ càng xong rồi như thế nào thì tính sau. Quỳnh không nhận bất kỳ thứ gì nên nhiều khi mọi người nói là yêu vì tiền là không đúng” - Thúy Quỳnh nói.

Hình ảnh cặp đôi được mỹ nhân đăng tải

Về phản ứng của gia đình Vũ Thúy Quỳnh với Đức Phạm, cô nàng cũng chia sẻ khá thẳng thắn. Mỹ nhân này cho biết bố mẹ có biết thông tin về Đức Phạm trên báo chí, có đưa ra những lời khuyên nhủ nhưng vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô.

“Nói chung là bố mẹ mình luôn muốn mình có những điều tốt đẹp nhất. Bố mẹ Quỳnh được cái không bao giờ nói là phản đối hay đồng ý với những quyết định của con mà chỉ là ‘Con trên 18 tuổi rồi và bố mẹ chỉ có nhiệm vụ là bố mẹ khuyên thôi chứ bố mẹ không có quyền quyết định cuộc sống của con nữa’.

Bố mẹ Quỳnh cũng luôn nói là: ‘Con suy nghĩ kỹ chưa, con cảm thấy ra sao, con cảm thấy họ thế nào. Đấy mới là điều quan trọng vì bố mẹ không phải là người ở cạnh người ta. Bố mẹ cũng chỉ đọc báo thôi’. Bố mẹ cũng hỏi là ‘Có phải là người như này không tại vì con là người tiếp xúc với người ta nhiều nhất, con phải hiểu được tính cách cũng như gia đình họ như thế nào. Và bố mẹ tin là con có đủ suy nghĩ, chín chắn để con biết được là cái gì tốt và cái gì không tốt với con. Nhưng bây giờ con vẫn đang cảm thấy hạnh phúc thì bố mẹ tôn trọng’” .

Phía dưới bài đăng này, ngoài sự quan tâm đến Vũ Thúy Quỳnh - Đức Phạm, nhiều người cũng cho rằng cô nàng không nên đưa chuyện cá nhân lên MXH. Họ cho rằng điều dễ khiến người ta rơi vào thế khó không phải là yêu ai, mà là mang vấn đề riêng tư lên mạng để giải thích đến tận cùng. Bởi một khi đã công khai, câu chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của người trong cuộc, mà trở thành đề tài để người khác phân tích, suy diễn và phán xét.

"Sao cứ phải lên đính chính về chuyện tình cảm cá nhân vậy?", "Thực ra việc bạn yêu ai như thế nào. Bạn không cần giải thích hay chứng minh vì càng nói càng thiệt thòi cho mình đó", "Đừng dại dột như vậy... Sao phải biện minh với MXH? Đã chấp nhận rồi họ nói gì kệ họ", "Lấy hay không thì sao cứ phải đi giải thích với những người chả liên quan gì đến mình vậy?", "Hạnh phúc của mình sao phải đi giải thích làm gì nhỉ?",... là một số bình luận từ dân tình.

Thực tế, thời gian gần đây, Vũ Thúy Quỳnh thoải mái hơn trong việc chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào hay giải đáp vấn đề tình cảm với netizen. Cách đây không lâu, khi có người hỏi “Sao Đức Phạm có nhiều drama mà vẫn đồng ý hẹn hò?”, Á hậu không né tránh mà đáp lại: “Bây giờ quen rồi, biết sao giờ? Ông trời bắt phải quen rồi” .

Cô cho biết điều quan trọng nhất với mình là cách bạn trai đối xử chân thành, tử tế. Về những ồn ào xoay quanh Đức Phạm, người đẹp thừa nhận chỉ đọc lướt qua và không quá bận tâm.

Vũ Thúy Quỳnh cũng tiết lộ đã ra mắt gia đình bạn trai. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi việc gặp gỡ phụ huynh thường được xem là dấu mốc nghiêm túc trong một mối quan hệ. Dù vậy, khi được hỏi về kế hoạch kết hôn, nàng hậu khẳng định hiện tại cả hai vẫn chưa tính đến chuyện cưới xin.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, cao 1m74. Cô là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp khi tham gia Miss Universe Vietnam 2023, Miss Universe Vietnam 2024. Đến năm 2024, người đẹp giành thành tích Á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam . Ở lĩnh vực người mẫu, cô là học trò của Hương Giang tại show thực tế The New Mentor 2023, giành thành tích Á quân chung cuộc.

Hiện tại, người đẹp 27 tuổi tích cực hoạt động trong vai trò người mẫu. Cô tham gia trình diễn ở các sự kiện thời trang, đồng thời trải nghiệm với vai trò huấn luyện viên tại một cuộc thi dành cho người chuyển giới.

Ngoài các hoạt động thời trang và giải trí, Vũ Thúy Quỳnh cũng tích cực làm content trên kênh TikTok cá nhân với hơn 183 nghìn follower. Cô thường xuyên đăng tải clip đời thường như nấu ăn, cắm hoa, trang điểm,...

Một số hình ảnh của Thúy Quỳnh gần đây

(Tổng hợp)