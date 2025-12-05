Vũ Thuý Quỳnh đứng sau "giật dây" ồn ào Đức Phạm - Diệp Lâm Anh?

Vừa lộ hint mối quan hệ với Hà Kino có vấn đề không lâu thì Vũ Thuý Quỳnh lại công khai hẹn hò thiếu gia Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh. Thời điểm Đức Phạm vừa thừa nhận chuyện hẹn hò người mới thì ồn ào liên quan đến vụ ly hôn của anh bị khơi mào trở lại. Cụ thể, Diệp Lâm Anh bức xúc kể chuyện bị đập điện thoại trước cửa nhà Đức Phạm khi sang đón con gái về. Giữa những đấu tố căng thẳng, Đức Phạm lên tiếng khẳng định vẫn làm tròn trách nhiệm người cha, còn tạo sổ tiết kiệm riêng, mỗi tháng nạp vào 50 triệu đồng cho con gái.

Song song với những tình tiết căng thẳng của cả hai thì động thái của Vũ Thuý Quỳnh cũng gây chú ý. Bởi lẽ, cư dân mạng soi bàn tay xuất hiện trong bức ảnh chụp sổ tiết kiệm của con gái Đức Phạm hao hao với Vũ Thuý Quỳnh. Từ đó, nhiều "thánh soi" bình luận nghi vấn rằng Vũ Thuý Quỳnh là người đứng sau, tiếp tay cho Đức Phạm "chiến" với Diệp Lâm Anh.

Mới đây nhất, Vũ Thuý Quỳnh đăng clip cập nhật cuộc sống, sau đó người nhắc nhở cô không nên xen vào chuyện của người khác. Mặc dù không nhắc thẳng tên nhưng nhiều cho rằng cư dân mạng kia đang nhắc đến drama Đức Phạm - Diệp Lâm Anh. Ngay lặp tức, cô đáp nhanh: "Tất nhiên, không bao giờ xen vào chuyện mình biết là không nên". Câu trả lời của Vũ Thuý Quỳnh đã khéo phủ nhận chuyện cô là người "giật dây" Đức Phạm như lời cư dân mạng đồn đoán. Nhiều người cũng cho rằng Đức Phạm và Diệp Lâm Anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn, việc Vũ Thuý Quỳnh hẹn hò nam doanh nhân không sai về mặt pháp luật nên cô không đáng bị những chỉ trích, tấn công liên tiếp trên MXH.

Vũ Thuý Quỳnh lên tiếng khi bị nhắc nhở xen vào chuyện của người khác

Cư dân mạng chỉ ra chi tiết bàn tay xuất hiện trong bức ảnh chụp bằng chứng sổ tiết kiệm là của nữ, hao hao với tay Vũ Thuý Quỳnh

Vũ Thuý Quỳnh liên tục bị tấn công sau khi công khai hẹn hò

Thời gian gần đây, doanh nhân Đức Phạm khiến mạng xã hội dậy sóng khi liên tục xuất hiện thân thiết bên Á hậu Vũ Thúy Quỳnh. Từ việc cùng chơi thể thao, tham dự sự kiện cho đến những khoảnh khắc đời thường được lan truyền, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Đỉnh điểm là khi Đức Phạm công khai đăng ảnh bên Thúy Quỳnh kèm lời ngọt ngào "Yêu Em", chính thức xác nhận mối quan hệ.

Đức Phạm chính thức xác nhận hẹn hò Vũ Thuý Quỳnh

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm và có với nhau hai con. Sau ly hôn, cả hai nhiều lần vướng ồn ào liên quan đến việc chăm sóc con cái và đời sống riêng. Dù từng cố gắng giữ sự bình lặng, nhưng mỗi động thái mới, đặc biệt khi Đức Phạm công khai hẹn hò đều khiến câu chuyện của họ được khơi lại trên mạng xã hội. Diệp Lâm Anh không ít lần bày tỏ sự bức xúc, cho rằng một số ồn ào ảnh hưởng đến quyền lợi và cảm xúc của con. Mối quan hệ hậu ly hôn vì thế vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, với hy vọng cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung để nuôi dạy con trong môi trường tích cực nhất.