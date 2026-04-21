Công an tỉnh Lào Cai đã có thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Bảo Hà ngày 20-4 làm một cán bộ công an tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: OFFB

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 20-4, tại km207+530 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận thôn Tân Thành, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, thiếu tá H.H.C. (SN 1989, trú tại tổ 20 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe ô tô bán tải mang BKS 24A-111.xx trên đường đi từ nhà đến địa bàn công tác tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, theo hướng Lào Cai - Hà Nội, trên xe không chở theo người khác.

Khi thiếu tá C. điều khiển xe ô tô di chuyển đến khu vực trên đã đâm va vào tôn rào chắn thi công và lao sang phần đường đang thi công mở rộng. Vụ tai nạn đã làm thiếu tá C. tử vong, xe ô tô bị hỏng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Bảo Hà phối hợp với Cục CSGT, Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, giải quyết theo quy định.

Qua khám nghiệm, ban đầu sơ bộ xác định xe ô tô do thiếu tá C. điều khiển bị nổ lốp bên phải phía trước dẫn đến tai nạn giao thông.