Người nuôi chú chó duy nhất sống sót trong vụ tiêu huỷ đàn chó ở Cà Mau: 'Chú nói có dịp sẽ lên thăm bé!'

Ngày 8/10, cộng đồng mạng xúc đông câu chuyện người đàn ông nghèo chở đàn chó 15 con trở về quê nhà ở xã Khánh Bình (H. Trần Văn Thới, Cà Mau) để tránh dịch Covid-19.



Thế nhưng tại đây, nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 và dựa trên sự chấp thuận của gia đình, địa phương đành thiêu huỷ đàn chó. Câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

May mắn, trong số đó vẫn còn một con chó sống sót. Bạn Lê Dương Thanh (Long An) - người đang giữ bé chó, chia sẻ: "Đội nhóm bạn tham gia phát cơm tại tỉnh Long An. Vào lúc 3h chiều trời sắp mưa có thấy người đàn ông chở đàn chó, mặc áo mưa kỹ càng đã rất xúc động. Lúc hỏi han thì chú bảo dù nghèo nhất quyết không bán, chỉ tặng cho cả nhóm một con..."

Về chú chó được nhận nuôi, Thanh mang vào chùa để chăm sóc. Hiện tại sức khoẻ vô cùng ổn định.

"Hôm sau nghe tin đàn chó bị tiêu huỷ, mình buồn lắm, vì mình là người giúp đỡ chú Hùng, còn nghe chú nói khi nào hết dịch lên Long An để thắp nhang ở chùa và thăm lại con chó nhỏ. Vậy mà,...".

Chủ nhân hiện tại của chú chó sẽ hứa đưa về với chủ.

Chia sẻ về câu chuyện, Thanh cho biết sắp tới sẽ dự tính mang trao trả lại chú cho cho chủ nhân.

"Mình chỉ biết chúc 2 vợ chồng chú sớm khỏi bệnh. Nếu muốn nhận lại thì khi nào qua Long An mình sẽ trao trả lại..." - Thanh nói.