Vụ thiết quân luật Hàn Quốc: "Trò chơi drone mạo hiểm" của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

Cáo buộc cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra lệnh cho máy bay không người lái (drone) xâm nhập không phận Triều Tiên để kích động xung đột quân sự, nhằm đạt được mục đích chính trị, từng bị xem là chuyện hoang đường chỉ có trong phim.

Giờ đây, trong phiên tòa xét xử tội nổi loạn, lời tố cáo này đang dần có cơ sở hơn, theo tờ Korea Herald.

Trong cuộc điều tra về việc ông Yoon ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2014, nhóm công tố đặc biệt (do ông Cho Eun-suk đứng đầu) tin rằng các hoạt động drone của quân đội Hàn Quốc ở Triều Tiên năm 2024 đã vượt ngoài quy trình và không được sự cho phép của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS), vốn là cơ quan thường phê duyệt các hoạt động quân sự như vậy.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: The Korea Herald

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc trích dẫn bản cáo trạng của bên công tố, cho biết hoạt động này đã được báo cáo trực tiếp cho ông Kim Yong-hyun, lúc đó là người đứng đầu Cơ quan An ninh Tổng thống, mà không thông qua JCS. Ông Yoon và ông Kim phủ nhận điều này.

Ông Kim Yong-hyun bị cáo buộc đã gọi điện cho chỉ huy hoạt động máy bay không người lái Kim Yong-dae vào ngày 31-5-2024 để hỏi về khả năng drone có thể thả vật gì đó hay không.

Ông Kim Yong-hyun được cho là đã nhận báo cáo về các hoạt động drone từ tháng 6 năm ngoái, trong khi JCS hoàn toàn không được biết. Ông Kim Yong-hyun đã nói với chỉ huy Kim Yong-dae rằng hoạt động này là "theo lệnh từ cấp trên, không được báo cho JCS hoặc Bộ Quốc phòng".

Theo bản cáo trạng, sau chỉ thị của ông Kim Yong-hyun, vị chỉ huy hoạt động đã đổi mục đích sử dụng drone để thực hiện việc rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

Ngày 11-11, xe của Bộ Tư pháp chở ông Yoon Suk-yeol đã tiến vào văn phòng công tố đặc biệt ở Seoul để phục vụ điều tra cái chết của một lính thủy đánh bộ năm 2023. Ảnh: Yonhap

Ông Lee Seung-oh, quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cho biết ông chỉ biết về hoạt động bí mật này sau khi ông Kim Yong-hyun nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 6-9-2024.

Ông Lee làm chứng tại tòa rằng ông đã khuyên ông Kim Yong-hyun không tiếp tục hoạt động này, cho rằng đây là hành vi vi phạm nguy hiểm thỏa thuận đình chiến chiến tranh Triều Tiên. Theo bên công tố, ông Kim Yong-hyun đã trả lời rằng hoạt động này là "cần thiết".

Theo tờ Korea Herald, hoạt động drone của Hàn Quốc bị lộ khi Triều Tiên tuyên bố phát hiện các drone rải truyền đơn vào ngày 11-10-2024. Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa trả đũa.

Nhóm công tố viên đặc biệt kết luận cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và tướng Yeo In-hyeong (người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phản gián) đã cố tình kích động Triều Tiên bằng cách nhắm mục tiêu vào các địa điểm nhạy cảm.

Mục tiêu là tạo ra khủng hoảng an ninh giả định để biện minh cho việc ông Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2024, mặc dù không có hoạt động quân sự đáng kể nào xảy ra trước đó.

Công tố viên tin rằng cựu bộ trưởng quốc phòng và các tướng lĩnh đều hành động theo lệnh của cựu Tổng thống Yoon. Tuy nhiên, phía ông Yoon phủ nhận, cho rằng hoạt động drone là hợp lý để đáp trả bóng bay chứa rác của Triều Tiên và được thực hiện theo quy trình quân sự thông thường.

Công tố viên đặc biệt cáo buộc ông Yoon Suk-yeol đã chuẩn bị thiết quân luật từ nhiều tháng trước đó. Cáo trạng cũng nhấn mạnh sự bất thường trong việc bổ nhiệm ông Kim Yong-dae làm chỉ huy drone.