Vụ thi thể "sao nhí" một thời bên bờ sông: Tử vong khi đang mang thai, nghi sử dụng chất kích thích

Sao nhí đình đám Hollywood 1 thời Sophie Nyweide được phát hiện tử vong bên bờ sông vào rạng sáng 14/4. Theo tờ TMZ, xoay quanh cái chết đột ngột của Sophie Nyweide có 1 thông tin rất buồn là cô đã mang thai ở những tháng đầu vào thời điểm qua đời. Đây là kết luận được cơ quan chức năng ghi trong giấy chứng tử sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ. Truyền thông Mỹ cho biết gia đình sốc nặng khi nhận được thông tin cái chết của Sophie Nyweide là 1 xác 2 mạng.

Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của Sophie Nyweide. Bước đầu đội điều tra nghi vấn cô sử dụng chất kích thích quá liều dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, cảnh sát không loại trừ bất kỳ khả năng nào gây ra cái chết của nữ diễn viên, kể cả nghi vấn cô bị sát hại. Cơ quan chức năng đã triệu tập thẩm vấn 1 người đàn ông có quan hệ tình ái với Sophie Nyweide trước khi qua đời, cũng như bạn bè của cô để tìm hiểu tình hình.

Shelly Gibson qua đời khi đang mang thai

Trước đó, diễn viên Shelly Gibson - mẹ của ngôi sao An Invisible Sign - cho biết gia đình bàng hoàng, đau buồn trước sự ra đi đột ngột Sophie Nyweide. Shelly Gibson cho biết con gái bà có tiền sử dùng chất kích thích, bị chấn thương tâm lý nhưng tự dùng thuốc điều trị và từ chối đón nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh trước khi qua đời. Tuy nhiên, mẹ Shelly Gibson khẳng định diễn viên nhí nổi danh 1 thời này đã có những năm tháng hạnh phúc trên phim trường, đạt nhiều thành tựu trong cuộc đời ngắn ngủi.

Nữ diễn viên có tiền sử sử dụng chất kích thích và mắc bệnh tâm lý trước khi qua đời

Sophie Nyweide sinh năm 2000. Tham gia diễn xuất từ năm 6 tuổi, và được biết đến với tư cách sao nhí trong các phim như Bella, Law & Order, And Then Came Love, An Invisible Sign, Margot at the Wedding, Mammoth, Noah... Lần xuất hiện cuối cùng của cô là trong chương trình What Would You Do? năm 2015. Sau đó, cô hiếm khi lộ diện.

Sophie Nyweide sớm dừng đóng phim. Sau khi trưởng thành, cô không còn lộ diện trước công chúng

Nguồn: TMZ