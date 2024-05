Sáng ngày 4/5, ngay sau khi nhận được tin báo về việc người dân tổ dân phố My Điền 1 (phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phát hiện 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) nổi dưới ao, Công an thị xã Việt Yên và Công an phường Nếnh đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan trục vớt 2 thi thể lên bờ.



Sau đó, lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi, kiểm tra giấy tờ tùy thân xác định nữ giới là H.T.V (sinh năm 2001) trú tại xã Tân Văn (huyện Bình Gia, Lạng Sơn).

Vụ việc xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng

Còn nam giới là L.V.D (sinh năm 1998) trú tại thôn Nam, xã Yên Phúc (huyện Văn Quan, Lạng Sơn), đang làm công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Trao đổi với chúng tôi, chiều cùng ngày, ông Nông Duy Nghĩa, chủ tịch UBND xã Tân Văn (huyện Bình Gia) cho biết gia đình V. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo vị lãnh đạo trên, khoảng 10 năm trước, bố V. mất do mắc bệnh hiểm nghèo, còn mẹ V. thì cũng không qua khỏi bởi căn bệnh này vào khoảng hơn 2 năm trước, để lại nỗi xót xa cho gia đình và người thân.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm

“V. còn bà nội gần 90 tuổi và chị gái ruột. Do gia đình V. luôn có người ốm đau, phải lo tiền thuốc thang và chữa trị nên hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn”, ông Nghĩa cho hay.

Cũng theo ông Nghĩa, chị ruột của V. là người hiền lành, chăm chỉ, đã có gia đình và cả 2 vợ chồng hiện sống cùng bà.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.