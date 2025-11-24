Vụ thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ túi nylon ở Hưng Yên: Đã bắt một nghi phạm

Vào ngày 11/11 vừa qua, một thi thể đang trong quá trình phân hủy, khó nhận dạng; có xăm dòng chữ "19-12-2006" được được vớt lên ở con sông chảy qua xã Đức Hợp, trước đây thuộc huyện Kim Động, Hưng Yên.

Cơ quan chức năng xác định, thi thể là nữ giới và bị trói bằng băng dính, bỏ trong túi nylon, thông tin này được đăng tải trên tờ VnExpress.

Thi thể cô gái 19 tuổi được tìm thấy ở Hưng Yên (Ảnh: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 24/11, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội cho biêt,é Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm. Thông tin chi tiết về danh tính nghi phạm chưa được cơ quan công an tiết lộ.

Theo nguồn tin của báo Dân trí, nghi phạm là bạn trai của nạn nhân.

Tờ VTC News dẫn thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, hơn 2 tháng trước, Y.N. ra Hà Nội làm tại một cửa hàng quần áo, sau đó chuyển sang làm ở một công ty điện tử tại Bắc Ninh. Khi bà nội ốm nặng, cô xin nghỉ về quê chăm sóc.

Chiều 2/11, một nam và một nữ đến nhà gặp Y.N. khoảng 30 phút. Chiều 3/11, Y.N. xin phép ra Hà Nội chơi và được bạn chở ra Quốc lộ 1A để bắt xe. Ngày 4/11, cô gọi điện báo sẽ về trong chiều nhưng không về. Tối 5/11, người nhà nhận được tin nhắn từ Y.N báo sẽ về trong đêm rồi mất liên lạc hoàn toàn. Ngày 7/11, gia đình trình báo công an.

Trong quá trình tìm kiếm, họ đăng thông tin lên mạng xã hội và được người dân Hưng Yên thông báo phát hiện thi thể nữ có đặc điểm giống Y.N..

Ngày 24/11, người cha xác nhận thi thể nữ giới được phát hiện trôi trên sông ở tỉnh Hưng Yên chính là con gái ông.



