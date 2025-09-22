Vụ thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải vứt dưới mương nước: Nghi phạm anh họ có thể bị xử lý ra sao?

Sáng 21/9, lãnh đạo xã Yên Định (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận với VTC News rằng cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện trong bao tải dưới mương nước.

Theo thông tin ban đầu báo Pháp luật TP.HCM đăng tải, chiều 20/9, sau khi không thấy cháu T.Q.A (8 tuổi) trở về nhà, ông T.V.C. (cha ruột cháu bé) cùng người thân đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Gia đình sau đó đã trình báo sự việc với chính quyền xã.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, sau nhiều giờ tìm kiếm, người thân bàng hoàng phát hiện thi thể cháu A. trong một bao tải, bị bỏ dưới mương nước thuộc địa phận thôn Hoạch Thôn, xã Định Tăng cũ (nay sáp nhập vào xã Yên Định). Vị trí phát hiện nằm khá gần nhà nạn nhân. Khi được đưa lên bờ, cháu bé đã tử vong.

Lãnh đạo xã Yên Định cho biết thêm trên báo Người lao động rằng, về thông tin anh họ là nghi phạm sát hại bé gái rồi cho vào bao tải đưa đi giấu, đây là thông tin đúng sự thật.

"Cháu bé 8 tuổi bị sát hại là con nhà ông chú, còn người anh (học lớp 8; khoảng 13-14 tuổi) là con nhà ông bác. Hôm qua (ngày 20/9) bố mẹ cháu bé có đi gặt lúa nên đem bé gái sang nhà anh trai gửi và giao cho đứa cháu lớp 8 trông coi. Ở nhà, anh em mâu thuẫn tranh nhau đồ chơi nên xảy ra sự việc trên", vị lãnh đạo xã Yên Định thông tin trên Người lao động.

Địa phương đang tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự việc, đồng thời tập trung ổn định tình hình và trấn an dư luận, nhất là trong bối cảnh nghi phạm còn quá nhỏ.

Vậy nghi phạm có thể bị xử lý ra sao?

Nhận định về vụ việc này, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, nghi phạm đã sử dụng vũ lực sát hại cháu bé gái 8 tuổi tử vong. Do lo sợ bị phát hiện, nghi phạm đã cho thi thể bé gái vào bao tải rồi đem giấu ở góc vườn.

Xét về mặt pháp luật, hành vi của nghi can thể hiện sự côn đồ hung hãn, sử dụng vũ lực đánh cháu bé tử vong rồi đem giấu thi đã cấu thành tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên để có căn cứ xử lý nghi phạm cần xem xét tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự.

Trường hợp nghi phạm khi thực hiện tội phạm từ đủ 14 tuổi trở lên thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Hình phạt đối với người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi cao nhất không quá 12 năm trong trường hợp phạm tội có khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

Thông tin cho biết nghi phạm hiện đang là học sinh lớp 8. Căn cứ điểm b, khoản 1 Luật giáo dục quy định cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông "Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 04 năm học, từ lớp sáu đến hết lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là 11 tuổi và được tính theo năm".

Như vậy, theo nhận định của Luật sư Thơm, nhiều khả năng nghi phạm chưa đủ 14 tuổi là độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự.

Trường hợp có căn cứ xác định thời điểm nghi phạm thực hiện hành vi Giết người chưa đủ 14 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, nghi phạm sẽ bị xử lý bằng biện pháp hành chính theo quy định tại Điều 91, 92 Luật xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, nghi phạm có thể sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

"Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 92 luật này nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ 06 tháng đến 24 tháng", Luật sư Thơm cho hay.