Vũ Thị Thanh Tâm đăng quang Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026

Giữ vai trò cố vấn cuộc thi là NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nổi bật trong ban giám khảo là ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng.

Sau màn trình diễn Áo dài và Dạ hội, ban giám khảo đã chọn ra top 5 với ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh Vũ Thị Thanh Tâm và 4 á hậu. Á hậu 1 Nguyễn Nguyệt Loan, á hậu 2 Trần Thu Hương, á hậu 3 Huỳnh Thị Thích, á hậu 4 Phạm Huỳnh Thảo Miên.

Ngoài ra ban tổ chức còn trao một số giải thưởng phụ như: Người đẹp Áo dài: Vũ Thị Thanh Tâm; Người đẹp Được yêu thích nhất: Nguyễn Nguyệt Loan; Người đẹp Bản lĩnh: Huỳnh Thị Thích; Người đẹp Dạ hội: Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Top 5.

Tân hoa hậu Vũ Thị Thanh Tâm.

Cuộc thi Miss Ocean World Business 2026 được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấp phép theo Công văn số 5257/SVHTT-NT ngày 04/11/2025, dành cho nữ doanh nhân trong độ tuổi từ 25 đến 55.

Với chủ đề "Nơi kết nối trí tuệ Việt", cuộc thi hướng tới mục tiêu kết nối cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước, tạo diễn đàn chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và lan tỏa các giá trị nhân văn.