Vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Phê bình 5 nguyên lãnh đạo sở

Liên quan vụ thầy Nguyễn Văn Thuyết - được minh oan sau 9 năm bị chuyển trường vì xếp loại thi đua năm chưa đúng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản phê bình nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bạc Liêu tại thời điểm xảy ra hạn chế.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng phê bình nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với 5 nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT Bạc Liêu cũ, gồm: Ông Trương Công Lập - nguyên Giám đốc sở; ông Hồ Quang Huy - nguyên Giám đốc sở; ông Ngô Đoàn Nguyễn - nguyên Phó Giám đốc sở; ông Nguyễn Văn Hảo - nguyên Phó Giám đốc sở; ông Trác Văn Đây - nguyên Phó Giám đốc sở.

Trường THPT chuyên Bạc Liêu.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, thầy Nguyễn Văn Thuyết - cựu giáo viên Trường THPT chuyên Bạc Liêu tố cáo nhà trường và Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu điều chuyển mình đi trường khác chưa đúng vào năm 2016. Vì 2 năm liền thầy Thuyết bị xếp loại chuyên môn Trung bình.

Sau đó, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) vào cuộc xác minh và kết luận việc xếp loại với ông Thuyết do lãnh đạo trường làm sai, nên việc Sở GD&ĐT chuyển công tác ông cũng sai quy định. Ngoài ra, một số nội dung khác cũng được xác định ông Thuyết tố cáo đúng, hoặc đúng một phần. Vụ việc ông Thuyết theo khiếu nại này kéo dài suốt 9 năm mới được minh oan.

Sau hợp nhất tỉnh, lãnh đạo tỉnh Cà Mau kế thừa và giao sở ngành liên quan tiếp tục thực hiện theo kết luận trên của UBND tỉnh Bạc Liêu cũ. Trong đó có việc làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật với cá nhân, tổ chức có liên quan để xảy ra sai phạm, có biện pháp khắc phục.

Ngày 25/7/2025, Sở GD&ĐT Cà Mau tổ chức công bố kết luận kiểm tra và mời các cá nhân liên quan tới nghe. Trong đó có mời 8 nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cũ tại thời điểm xảy ra vi phạm. Tuy nhiên, nhiều nguyên lãnh đạo sở không đồng ý kết luận mình sai, nên kiến nghị tỉnh Cà Mau rà soát lại.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh lại trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũ. Kết quả, kết luận của UBND tỉnh Bạc Liêu cũ về vụ việc này vẫn được giữ nguyên.