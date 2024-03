Vụ thanh niên ở Hải Dương tát liên tục vào mặt bé gái lớp 7: Hé lộ nguồn cơn sự việc

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip nam thanh niên hành hung một nữ sinh lớp 7. Theo đoạn clip được ghi lại, nam thanh niên hỏi nữ sinh lớp 7: “Sao đánh nó?”.

Sau đó, một người đàn ông lớn tuổi đi cùng nam thanh niên nói lớn: “Đánh lại nó”, đồng thời chỉ tay vào nữ sinh lớp 7. Lập tức, nam thanh niên lao tới, tát liên tục vào mặt nữ sinh lớp 7. Mặc dù một số học sinh khác can ngăn nhưng đều bị nam thanh niên lớn tiếng: “Đi ra”.

Hành động của nam thanh niên khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Nam thanh niên tát liên tục vào mặt nữ sinh lớp 7. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam cho biết, sự việc xảy ra vào trưa ngày 23/3 tại khu vực cánh đồng gần trạm y tế xã An Thượng, TP.Hải Dương.

Một vị lãnh đạo trường THCS xã An Thượng xác nhận, nữ sinh bị hành hung trong clip tên D., học sinh lớp 7 đang theo học tại trường.

Hé lộ nguồn cơn sự việc, vị này cho biết trước đó, giữa nữ sinh D. và nữ sinh P. (học sinh lớp 9 cùng trường) có xích mích nhỏ. Sau đó, chú của em P. đã có hành vi đánh D. như trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay khi nắm bắt sự việc, trường THCS An Thượng đã mời học sinh và phụ huynh 2 bên lên để xác minh, đồng thời thông tin đến Công an xã An Thượng. Người nhà của nữ sinh P. đã nhận thức được hành vi chưa đúng của mình và đến xin lỗi gia đình em D.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.