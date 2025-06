Vụ thanh niên kêu cứu rồi tử vong trong tình trạng lõa thể ở TP.HCM: Bàng hoàng kết quả trích xuất camera

Tối 22/6, các cơ quan chức năng TP.HCM phối hợp với Công an phường Bình Thọ (TP Thủ Đức) tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một nam thanh niên trên địa bàn.

Danh tính nạn nhân được xác định là Y.M.N. (20 tuổi), cư trú tại đường số 13, phường Bình Thọ. Báo Thanh Niên dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, vào cùng ngày, N. tổ chức tiệc nhậu cùng bạn bè. Đến chiều tối, sau khi tiệc kết thúc, N. trở về nhà và xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với người thân.

Trong lúc thay quần áo, do tức giận và không kiểm soát được hành vi, N. đã dùng tay phải đập vào tủ kính trong nhà. Mảnh kính vỡ khiến tay phải của nạn nhân bị thương nặng với vết cắt sâu, gây chảy nhiều máu.

Bị mất máu nhiều và choáng váng, N. chạy ra khỏi nhà để kêu cứu. Nạn nhân tiếp tục chạy vào một quán nước ven đường nhưng không có người, rồi tiếp tục chạy ra ngoài đường. Khi đến trước một căn nhà gần đó, N. gục xuống và được người dân phát hiện trong tình trạng bất động. Nhân viên y tế có mặt ngay sau đó nhưng xác định nạn nhân đã tử vong.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo NLĐ

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an xác định vết thương trên cơ thể nạn nhân là do người này tự gây ra. Nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp.

Báo Dân Trí dẫn thông tin từ công an cho hay, Y.M.N. từng có tiền án. Vào năm 2021, N. cùng 4 thanh niên khác bị Công an quận 9 (cũ) bắt giữ vì hành vi cướp tài sản.

Sau khi chấp hành xong án phạt vào năm 2024, N. trở về địa phương và sống cùng ông bà nội tại đường số 13. Hằng ngày, N. phụ ông nội bán đồ ăn sáng, trong khi bà nội bị liệt và không thể đi lại. Được biết, ba của N. đã qua đời cách đây hai năm khi anh đang thụ án, còn mẹ nạn nhân sinh sống tại tỉnh Bình Dương.

Hiện sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân Y.M.N.đã được cơ quan điều tra bàn giao cho gia đình lo hậu sự.