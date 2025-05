Vụ thanh niên đấm điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định sau “15 phút không thấy bác sĩ cấp cứu": Tạm giữ hình sự đối tượng

Ngày 7/5, liên quan tới vụ người nhà bệnh nhân tấn công nam điều dưỡng bệnh viện Đa khoa Nam Định, công an tỉnh Nam Định đã triệu tập nam thanh niên có tên N.V.T.(SN 1992, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường). Sau khi cùng gia đình tổ chức xong lễ tang cho bố, N.V.T. đã đến công an phường Năng Tĩnh để làm việc.

Theo Đài Truyền hình Việt Nam, tại cơ quan công an, N.V.T cho biết, hôm 4/5, bố của anh trong tình trạng nguy kịch, mẹ anh chạy đi tìm bác sĩ để cấp cứu nhưng không có nhân viên nào có mặt ngay. Theo lời khai của thanh niên này, thì sau 15 phút, gia đình không thấy y bác sĩ đến nên đã đi gọi lần thứ hai mới có nhân viên y tế hỗ trợ. Do mất bình tĩnh, nam thanh niên đã đánh, đấm điều dưỡng của bệnh viện. Sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

Lý giải vì sao không có mặt kịp thời khi người nhà bệnh nhân yêu cầu, bác sĩ ở BV Đa khoa tỉnh Nam Định cho hay, ngày 4/5 là cuối tuần, kíp trực gồm 3 bác sĩ và 3 điều dưỡng. Thời điểm người nhà gọi cấp cứu là lúc giao ca, công tác bàn giao cho kíp sau rất bận, số lượng bệnh nhân quá đông nên nhân viên y tế không thể có mặt ngay lập tức.

Người nhà bệnh nhân tấn công nam điều dưỡng BV Đa khoa Nam Định. (Ảnh cắt từ clip)

Nam thanh niên N.V.T. có bố điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ ngày 25/4. Sáng 4/5, sức khỏe của bố N.V.T. chuyển biến xấu, được chuyển từ Khoa Ngoại tổng hợp xuống Khoa Hồi sức tích cực với chẩn đoán viêm tụy cấp, sỏi ống mật chủ, xuất huyết tiêu hóa, xơ gan, đái tháo đường tuýp 2 trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Và tại đây đã xảy ra vụ tấn công nam điều dưỡng của viện.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Nam Định cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.T. để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.