Vụ thảm sát cả gia đình em họ: Đại úy công an lao nhanh như cắt từ phía sau, quật ngã nghi phạm

- Vụ thảm án xảy ra vào rạng sáng ngày 19/6 tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi làm 2 vợ chồng tử vong, 2 con nhỏ bị thương nặng

- Kẻ sát nhân 57 tuổi là anh con bác ruột của nạn nhân

- Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn đất đai từ nhiều năm trước

Những tiếng hét cuối cùng của người cha đã cứu sống 2 con nhỏ

Khoảng gần 6h sáng 19/6, tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến vợ chồng ông Lê Hồng T. (45 tuổi) và Phạm Thị P. (42 tuổi) tử vong tại chỗ. Hai con của nạn nhân là cháu Lê Hồng Như Y. (6 tuổi) và Lê Hồng Châu N. (4 tuổi) bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà anh T. Hàng xóm chạy đến thấy cổng vẫn khóa, trong nhà có một người đàn ông lạ mặt cầm dao đang đâm liên tiếp vào người anh T.

Mọi người la hét, yêu cầu kẻ thủ ác dừng tay. Lúc này, thấy đông người kéo đến nên hắn hoảng sợ bỏ chạy ra khu vườn phía sau nhà.

"Mọi người phá cổng không được nên leo rào vào nhà. Lúc này anh T. nằm ngoài vườn, trên người có nhiều vết thương. Trong nhà là chị P. đã tử vong, 2 cháu nhỏ bị nhiều vết thương. Kẻ lạ mặt lúc đó bỏ chạy ra phía sau vườn", một nhân chứng kể lại với phóng viên báo Dân trí.

Khi nghe cháu Y. bị đâm 9 nhát, cháu N. bị đâm 6 nhát, những người chứng kiến ai lấy đều xót xa.

Đối tượng Lê Đình Thuyết thời điểm bị bắt. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Chia sẻ với phóng viên báo Tuổi trẻ, nhiều người dân nói rằng, nếu không có tiếng hét cuối cùng của anh T. có lẽ 2 cháu cũng đã bị hung thủ quay trở vào nhà sát hại. Bởi lúc mọi người nhảy vào nhà vẫn còn thấy nghi phạm Thuyết đang cầm dao, thấy người dân đông mới bỏ chạy.

Theo thông tin từ phía bệnh viện, đến chiều cùng ngày, 2 cháu đã được cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Nghi phạm được xác định Lê Đình Thuyết (57 tuổi, quê ở xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi; chỗ ở hiện nay là xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Lê Đình Thuyết là anh em con nhà chú bác ruột của nạn nhân Lê Hồng T.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn đất đai kéo dài giữa 2 gia đình từ nhiều năm trước. Nghi phạm Thuyết ôm hận muốn báo thù.

Đại úy công an lao vào khống chế kẻ sát nhân là ai?

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân về vụ án mạng, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức truy bắt hung thủ.

Lúc này, kẻ giết người vẫn lẩn trốn trong khu vườn rộng hàng trăm mét vuông phía sau nhà của nạn nhân. Biết bị bao vây không thể trốn thoát, đối tượng bất ngờ lộ diện, trên tay cầm dao, không có ý định đầu hàng.

Trong lúc hung thủ cầm dao cố thủ thì Đại úy Trần Hoài An - Phó Trưởng Công an xã Nghĩa Dõng đã mưu trí, nhanh chóng lao vào đối tượng Lê Đình Thuyết từ phía sau.

Với động tác nhanh gọn, dứt khoát, Đại úy Trần Hoài An cùng với cán bộ chiến sĩ Công an TP Quảng Ngãi đã khống chế, tước vũ khí trên tay Thuyết.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, Đại úy Trần Hoài An nhậm chức vụ Phó Công An xã Nghĩa Dõng từ năm 2022, trước đó anh là một trong những trinh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm, công tác tại đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP Quảng Ngãi.

Video: chiến sĩ công an lao vào khống chế hung thủ tại hiện trường. Nguồn: Người lao động

Chiều 19/6, Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng cho tập thể Công an TP Quảng Ngãi với thành tích xuất sắc phá nhanh vụ án giết người, bắt giữ đối tượng gây ra vụ án mạng tại xã Nghĩa Dõng. Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an TP Quảng Ngãi về thành tích nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án giết người nguy hiểm, kịp thời ổn định tư tưởng, dư luận xã hội, không để phức tạp. Cụ thể, đã bắt đối tượng Lê Đình Thuyết chỉ sau khoảng 1 giờ gây án.