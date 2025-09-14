Vụ thảm sát 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Một nạn nhân đã dạm ngõ, đầu năm sau sẽ cưới

Vụ thảm sát ở Đắk Lắk khiến 3 người tử vong, 1 cháu bé bị thương do đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, Đắk Lắk) gây ra sáng 13/9 đã gây phẫn nộ dư luận những ngày qua. Thương xót các nạn nhân bao nhiêu, mọi người lại căm phẫn hành động dã man của hung thủ bấy nhiêu. Hôm nay (14/9), gia đình đã tổ chức lễ tang cho các nạn nhân xấu số.

Trong số 3 nạn nhân có anh Bùi Văn N. (23 tuổi, em trai của chị Nguyễn Thị Kim H.). Dự lễ tang con trai, ông B.H.P. (cha ruột anh N.) vô cùng đau xót. Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, ông P. cho biết, chỉ còn vài tháng nữa, con trai ông sẽ kết hôn, xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc. Hai bên gia đình đã tổ chức dạm ngõ, bàn bạc, dự định đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng, tất cả dự định đã khép lại vào buổi sáng định mệnh 13/9.

Ông P. kể thêm, dù không sống chung nhà song hai cha con vẫn gặp nhau mỗi ngày nên có rất nhiều kỷ niệm. Trong mắt ông P., anh N. là người con ngoan ngoãn, lễ phép.

Đám tang 3 nạn nhân xấu số. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Đến dự đám tang các nạn nhân còn có chị T. (chị gái của đối tượng Thuận). Chị T. bày tỏ, Thuận là con út trong gia đình có 6 anh chị em, ai cũng đã ra ở riêng, còn Thuận sống với mẹ ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Khi nghe tin em trai đã gây ra chuyện động trời, chị T. bàng hoàng, không tin nổi. Mẹ của chị gần như ngã quỵ. Dù biết em trai ham chơi, lêu lổng song gia đình chưa bao giờ nghĩ Thuận lại gây ra thảm án như vậy.

"Người lớn còn kinh hoàng khi nghe tin, huống chi cháu nhỏ phải tận mắt chứng kiến cảnh cha giết mẹ, giết người thân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cháu bớt tổn thương, có một chỗ dựa để trưởng thành", chị T. nói trên báo Tuổi Trẻ Online.

Như đã đưa tin, sáng 13/9, Thuận đã đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), lạnh lùng xuống tay với những người trong gia đình. Vụ việc khiến chị H., mẹ chị H. và em trai chị H. tử vong. Cháu T.T.P., con riêng của chị H. bị thương.

Tại cơ quan công an, Thuận khai có quan hệ tình cảm với chị H., cả 2 đã đăng ký kết hôn. Từ năm 2021, Thuận sống chung bên nhà vợ. Năm 2022, họ có chung với nhau một bé gái.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận.

Thời gian sau đó, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ sống, thỉnh thoảng tới thăm con. Khoảng 10 ngày gần đây, thấy gia đình xa lánh, hắt hủi, vợ thường xuyên không nghe điện thoại, hay vắng nhà, ngăn cản việc Thuận gặp con nên đối tượng nảy sinh ý định giết cả nhà vợ để trả thù.

Trước khi xảy ra thảm án 2 ngày, Thuận nhiều lần đến nhà vợ để yêu cầu nói chuyện nhưng bị từ chối. Đêm 12/9, Thuận sử dụng ma túy đá rồi mang 1 con dao bầu và 1 cây búa đinh, bắt xe đến nhà chị H. và gây ra vụ việc kinh hoàng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về tội giết người, cướp tài sản.