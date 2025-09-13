Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy

Tối 13-9, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm tới nhà bà L.T.L.C. (SN 1979, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - người bị Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk - đối tượng gây ra vụ thảm án) cướp xe máy.

Bà L.T.L.C. (bìa trái) chia sẻ với phóng viên về giây phút đối đầu với nghi phạm giết 3 người

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà C. chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút đối đầu với kẻ giết người máu lạnh.

Theo bà C, khoảng 6 giờ 20 phút cùng ngày, bà chạy xe máy trên đường Đinh Núp (phường Buôn Ma Thuột) để đi tiêm thuốc cho mẹ.

Khi bà C. chạy tới đoạn đường vắng, bất ngờ bị 1 đối tượng từ trong bụi cây nhảy ra chặn đường. Do đối tượng 1 tay cầm cây, 1 tay cầm dao chặn ngang đường nên bà C. phải dừng xe lại. Lúc này, đối tượng kề dao vào cổ bà C. và nói: "Đưa xe đây, không tao giết".

Trước tình huống này, bà C. bình tĩnh đáp lại: "Từ từ để tôi xuống xe rồi muốn lấy gì thì lấy".

Nghi phạm gây ra vụ thảm án, cướp xe may của bà L.T.L.C.

Khi bà C. vừa xuống xe, đối tượng Thuận nhảy lên xe vù ga bỏ chạy. Tuy nhiên, bà C. đã cố xô ngã xe máy với mục đích để lấy lại túi xách có giấy tờ và 2 điện thoại đang treo trên xe.

Bị xô mạnh, đối tượng lạc tay lái khiến xe máy lao vào hàng rào. Khi Thuận dựng xe dậy để chạy tiếp, bà C. xô thêm 1 lần nữa nhưng xe máy không ngã. Liền sau đó, bà C. giật lấy cây sắn mà đối tượng đang cầm trên tay rồi đánh liên tiếp 2 phát vào người Thuận. Sau đó, đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy.

Bà C. được người dân đưa lên công an trình báo. Trong quá trình vật lộn với Thuận, bà C. bị thương ở chân, chảy máu phải khâu 5 mũi.

"Lúc bị cướp xe, tôi chỉ nghĩ đối tượng chỉ có mục đích cướp tài sản, do bị va vào đâu đó nên bị thương và chảy máu, chứ không nghĩ đó là đối tượng giết người. Khi làm việc với công an và được xem hình, tôi mới tá hỏa biết kẻ cướp xe máy của mình là kẻ vừa giết 3 người. Tôi mới cảm thấy mình rất may mắn", bà C. nói.

Còn cái áo chống nắng mà Thuận mặc để tránh sự truy đuổi của công an được lấy từ cốp xe của bà C.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ cùng ngày, Thuận đến nhà vợ chưa cưới là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi được em của chị H. mở cửa, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị H.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H. không bị Thuận sát hại.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy bắt. Trên đường bỏ trốn, Thuận đã cướp xe máy của bà C. Đồng thời, Thuận thay quần áo và di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh bị lực lượng công an phát hiện.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Thuận tại phường Ea Kao. Lúc đó, Thuận đang lẩn trốn trong rẫy, trên người có 2 con dao và 1 lọ thuốc ngủ.

Bước đầu, Thuận khai nhận chung sống với chị H. nhiều năm qua và có một người con chung 3 tuổi.

Thời gian qua, Thuận ăn chơi lêu lổng nên gia đình chị H. lánh mặt, không cho gặp mặt con, không cho ở trong nhà dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do đó, đối tượng đã ra tay sát hại gia đình chị H.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thuận để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.