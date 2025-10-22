Vụ tấn công kỳ lạ nhắm vào Beckham

Ngày 21/10, Jimmy Gulzar réo tên David Beckham trên Instagram: "David Beckham, đây là người bạn cũ Jimmy Gulzar của anh đây. Nói tôi nghe khi nào anh mới nói cho mọi người biết sự thật? Hay để tôi nói nhé?”.

Khoảng 2 giờ sau, Gulzar tiếp tục với bằng bài đăng khác: "David, anh bị mất trí nhớ nghiêm trọng à hay là có chuyện gì khác? Nói sự thật đi! Hay là anh chỉ đơn giản tỉnh dậy một ngày, vung cây đũa thần của mình và poeff (biến mất)?”.

Jimmy Gulzar bất ngờ yêu cầu David Beckham "nói ra sự thật".

Động thái khó hiểu của Gulzar khiến cư dân mạng tò mò. Họ tràn vào trang cá nhân của nam vũ công 50 tuổi và kêu gọi: "Xin hãy nói chuyện gì đi", "Sự thật gì vậy?", "Nói rõ luôn đi Jimmy. Chúng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra?", "Anh có thể viết sách"...

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cho rằng Gulzar cố tình gây sự chú ý, muốn bám vào David Beckham để nổi tiếng hoặc kiếm chác tiền bạc.

Với những người nghi ngờ Gulzar có ý xấu, anh lập tức phản bác: "Tiền à? Ở đâu? Bằng cách nào? Trên Instagram chắc? Kiểm tra lại bản thân đi trước khi nói nhé".

Khi có người hỏi: "Anh đã có hàng chục năm để nói ra sự thật của mình. Thật kỳ lạ khi chọn thời điểm này!", chồng cũ Mel B trả lời: "Tôi cũng có thể nói điều tương tự - David có hàng chục năm để nói ra sự thật, tại sao anh ta không làm?”.

David Beckham không phản hồi lời chất vấn từ Jimmy Gulzar. Anh dường như không quan tâm đến thị phi từ trên trời rơi xuống này. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ dự án âm nhạc mới của con trai út Cruz Beckham và hình ảnh về câu lạc bộ bóng đá ở Miami, Florida, Mỹ.

Người đại diện của cựu danh thủ sinh năm 1975 cũng từ chối bình luận.

Jimmy Gulzar sinh năm 1975, là vũ công người Hà Lan. Anh kết hôn với thành viên nhóm Spice Girls Mel B, biệt danh là Scary Spice, vào tháng 9/1998, khi nữ ca sĩ mang thai con gái đầu lòng Phoenix Chi được ba tháng. Hai người chia tay vào tháng 1/2000 và ly hôn vào tháng 6 cùng năm.

Năm 2003, Mel chuyển sang Mỹ sau khi giành được quyền nuôi Phoenix. Gulzar cũng đi theo và ở lại bất hợp pháp để duy trì mối quan hệ với con gái.

Jimmy Gulzar và Mel B trở mặt thành thù sau ly hôn, chủ yếu liên quan đến tranh chấp quyền nuôi con. Ảnh: WireImage/Shutterstock.

Trong cuộc phỏng vấn với The Sun năm 2017, Gulzar cho biết vợ cũ tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa anh và Phoenix Chi, khiến anh nhiều lúc cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí muốn tự tử.

“Mel là người ái kỷ. Cô ấy luôn cố dựng lên bức tường khổng lồ giữa tôi và con gái. Nhưng tôi vẫn đứng vững như tảng đá để ở bên con. Tôi chỉ nghĩ cô ấy xem bản thân mình quan trọng hơn con cái. Cô ấy nổi tiếng và điều duy nhất trong đầu là mình phải thành công. Không có gì ngăn cản nổi động lực đó. Tôi có những lúc muốn buông xuôi, rồi Phoenix gọi cho tôi. Con bé đến giờ vẫn không biết tôi từng vô gia cư và sống bất hợp pháp", anh kể.