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Vụ tài xế xe tải gây tai nạn ở Vĩnh Long: Gia đình nữ sinh kháng cáo toàn bộ bản án

Cảnh Kỳ
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Gia đình nữ sinh đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, do không đồng ý với mức án 30 tháng tù và mức tiền bồi thường mà tòa đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân- nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024) cho biết, gia đình đã gửi đơn kháng cáo đến cơ quan chức năng, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm mà tòa đã tuyên hôm 15/10 đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long).

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo bà Hiền, gia đình bà kháng cáo bản án sơ thẩm vì chưa hài lòng với mức án đối với bị cáo Trung, mức án chưa đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, gia đình yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ “người bí ẩn” ngồi cạnh tài xế Trung thời điểm xảy ra tai nạn; làm rõ tình tiết lúc xảy ra tai nạn, bị cáo Trung không kịp thời tham gia cấp cứu nạn nhân…

“Chúng tôi thấy bản án chưa thỏa đáng, đề nghị có mức án nghiêm khắc hơn, đúng người đúng tội, trả lại công bằng, công lý cho con gái tôi”, bà Hiền cho hay.

Gia đình nữ sinh kháng cáo vụ tai nạn Vĩnh Long yêu cầu tăng mức án tài xế gây tai nạn - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa hôm 15/10.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp sơ thẩm, vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024 xuất phát từ việc bị cáo Trung điều khiển xe ô tô tải không đảm bảo an toàn, điều khiển xe vượt không đúng quy định (lấn sang làn đường bên trái, vượt xe ô tô tải đỗ bên đường), dẫn đến tai nạn làm em Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Theo HĐXX, bị cáo Trung được cấp giấy phép lái xe, biết rõ các quy định về tham gia giao thông nhưng đã không chấp hành, dẫn đến tai nạn gây chết người, nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

Ngoài mức án 30 tháng tù, toà sơ thẩm còn buộc gia đình Trung bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 246 triệu đồng.

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Nguyễn Văn Bảo Trung

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

Vĩnh Long

kháng cáo

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