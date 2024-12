Vụ tài xế xe tải bị đấm túi bụi trong cabin: Nạn nhân đau đớn kể nguồn cơn

Liên quan đến sự việc nam tài xế xe tải bị người đàn ông đi xe bán tải hành hung trên đường đang khiến dư luận xôn xao, được biết nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Văn C. (ở huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh C. đang chở hàng cho người phụ nữ ngồi bên ghế phụ, bế con nhỏ từ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đi TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Theo lời anh C. kể trên báo Pháp luật TP.HCM, khi đang lưu thông trên ĐT 741 (đoạn qua xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài), anh C. thấy chiếc xe bán tải chạy phía trước có dấu hiệu loạng choạng nên đã lách ra, chạy sang làn khác.

Anh Nguyễn Văn C. bị người đi xe bán tải đánh túi bụi trên đường.

Sau khi đi được một đoạn, anh C. đang dừng đèn đỏ thì xe bán tải tiến lên. Người đàn ông trên xe chửi và nói với anh C.: "Mày ép xe tao hả, mày muốn đánh nhau không?". Anh C. đáp: "Em đang chở hàng, không muốn đánh nhau". Lập tức, người đàn ông trên xe bán tải mở cửa rồi lao lên cabin đấm anh C. túi bụi. Bị đánh, nam tài xế chỉ biết ôm đầu chịu trận. Hiện nạn nhân bị bầm tím và đang rất đau.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 15/12. Diễn biến sự việc được camera xe của anh C. ghi lại và lan truyền trên MXH gây bức xúc. Thời điểm anh C. bị đánh, người phụ nữ cùng đứa trẻ ngồi bên cạnh rất hoảng loạn, la khóc, can ngăn nhưng nhóm người không dừng tay.

Hiện vụ việc vẫn đang được dư luận quan tâm. Mọi người mong những kẻ có hành vi côn đồ sớm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.