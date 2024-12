Vụ tài xế xe tải bị đấm túi bụi trong cabin: Công an đã nắm được thông tin chủ xe bán tải

Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Văn C. (39 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị một người đàn ông đi xe bán tải hành hung trong cabin gây xôn xao dư luận, đại diện Phòng CSGT TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước thu thập thông tin về xe bán tải 61C- 403.XX. Cơ quan chức năng đã nắm được thông tin về tài xế và chủ xe bán tải, theo nguồn tin trên báo Dân Việt.

Cũng trong chiều nay (16/12), Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước vừa có công văn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trưởng Công an TP Đồng Xoài, Trưởng Công an huyện Đồng Phú khẩn trương kiểm tra, xác minh sự việc nam tài xế bị hành hung trong cabin, báo cáo kết quả trước ngày 18/12.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, sau khi có kết quả xác minh, đánh giá thông tin, tài liệu và hành vi của từng đối tượng, tham mưu xử lý theo quy định, trước ngày 25/12.



Người đàn ông đi xe bán tải lao lên tận cabin để hành hung anh C.

Như đã đưa tin vào khoảng 16 giờ ngày 15/12, anh C. chở hàng cho một người phụ nữ (là người ngồi bên cạnh ghế lái, bế một đứa trẻ) từ TP.Dĩ An (Bình Dương) đi TP.Đồng Xoài (Bình Phước).

Khi đang lưu thông trên ĐT 741 (đoạn qua xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài), anh C. thấy chiếc xe bán tải chạy phía trước có dấu hiệu loạng choạng nên đã lách ra, chạy sang làn khác.

Chạy được một lúc, anh C. đang dừng đèn đỏ thì xe bán tải tiến lên. Người đàn ông trên xe chửi và nói với anh C.: "Mày ép xe tao hả, mày muốn đánh nhau không?". Anh C. đáp: "Em đang chở hàng, không muốn đánh nhau". Lập tức, người đàn ông trên xe bán tải mở cửa rồi lao lên cabin đấm anh C. túi bụi, nam tài xế chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Kể trên Dân trí, anh C. bộc bạch bản thân vẫn còn hoảng sợ, đang bị bầm tím và đau ở nhiều chỗ nhưng do công việc bận nên chưa có thời gian đi bệnh viện để thăm khám và cũng chưa trình báo vụ việc lên công an. Nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý đối tượng đã hành hung mình để bảo vệ những tài xế khác.