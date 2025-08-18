Vụ tài xế đuổi đánh hành khách vì một bức ảnh, yêu cầu "phải xóa ngay": Công an vào cuộc

Vừa được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một tài xế xe buýt đuổi đánh nam hành khách trên đường nhanh chóng nhận được sự quan tâm, theo dõi của số đông. Được biết, sự việc xảy ra vào chiều 17/8 trên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh và một phần diễn biến đã được người dân bên đường ghi lại.

Nam hành khách được xác định là anh H.T.C. (trú xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh). Theo lời anh C. vào khoảng 14h50’ ngày 17/8, anh tới điểm đón xe buýt ở khu vực trước Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh ở đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen (quốc lộ 1 qua TP Hà Tĩnh cũ). Khi tới nơi, thấy chiếc xe ô tô mang BKS 38B – 011.xx được sơn 3 màu chủ đạo là trắng, đỏ và vàng (giống màu của xe buýt) đã dừng ở đó nên anh lên xe.

"Quãng đường từ Trung tâm thương mại Vincom Plaza tới xã Cẩm Trung, phương tiện, di chuyển tốc độ chừng 90 – 100 km/h, có đoạn xe chạy lạng lách, đánh võng để vượt xe buýt khác chạy cùng chiều. Khi xe đang chạy trên đường, cửa sau của xe bật mở, gây mất an toàn giao thông”, anh H.T.C. chia sẻ trên Báo Hà Tĩnh.

Chưa dừng ở đó, cũng theo anh C., nhà xe còn kê thêm nhiều ghế nhựa ở giữa lối đi cho hành khách ngồi. Khi thấy xe chạy nguy hiểm, hành khách phản ánh nhưng tài xế lại đáp trả bằng những lời lẽ không hay.

Cửa xe ô tô 38B - 011.xx tự mở khi xe đang lưu thông trên đường. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Trong quá trình ngồi trên xe, anh C. đã lấy điện thoại quay lại một số cảnh xe ô tô lưu thông mất an toàn, gây nguy hiểm cho hành khách. Lúc xuống xe ở địa phận xã Cẩm Trung, anh C. cũng chụp ảnh lại phương tiện. Phát hiện hành động của nam hành khách, tài xế đã vòng lại, xuống đường yêu cầu anh C. phải "xoá ảnh". Do anh C. không đồng ý với yêu cầu, tài xế đã có hành động đuổi đánh nam hành khách.



Trước thái độ côn đồ của tài xế, anh C. tìm cách chạy thoát thật nhanh. Tới hôm nay (18/8), anh H.T.C. đã lên Công an xã Cẩm Trung làm đơn tố giác hành vi côn đồ của tài xế xe 38B – 011.xx.

Theo thông tin của Báo Hà Tĩnh, dù có hoạt động vận chuyển hành khách nhưng xe 38B – 011.16 không có phù hiệu tuyến cố định, phù hiệu xe hợp đồng hay phù hiệu xe buýt. Phương tiện này cũng có màu sơn tương tự như màu sơn của xe buýt với 3 màu chủ đạo là trắng - vàng - đỏ, dễ gây nhầm lần cho người dân.

Nhà xe 38B – 011.xx cũng đã từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính liên quan tới việc không có đầy đủ giấy tờ khi vận chuyển hành khách. Tài xế xe 38B – 011.xx từng một số lần có hành vi hành hung hành khách.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.