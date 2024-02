Chiều 18/2, Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận trên VTC News đơn vị vừa chỉ đạo Công an huyện Phong Điền khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe con BKS: 36A-485.67 do điều khiển phương tiện vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền, làm 3 người chết.

Trước đó, cục CSGT đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong vào sáng ngày 18/2. Theo đó, nguyên nhân ban đầu lực lượng chức năng xác định xe con BKS 36A-485.67 vượt bên phải rồi lại tạt sang trái va đầu xe container nên gây ra tai nạn liên hoàn. Sau vụ va chạm đã khiến 1 cháu bé 9 tuổi tử vong tại chỗ, cháu bé 15 tuổi tử vong tại bệnh viện, 1 người bị thương rất nặng, 2 người xây xước nhẹ.

Chiếc xe con bị bẹp dúm, biến dạng sau vụ va chạm - Ảnh: OFFB

Danh tính các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc

Báo Người lao động dẫn thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 vào đầu giờ chiều ngày 18/2 cho biết hiện bệnh viện vẫn nỗ lực hết sức để cấp cứu nữ bệnh nhân Lê Thị H. (SN 1983; trú tại phường Đông Tân, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).

Chị H. được đưa vào viện lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày trong tình trạng xuất huyết toàn bộ não thất, biến dạng cẳng tay trái. Được đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch giảm đau. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi sau nhiều giờ cấp cứu.

Thông tin trên báo Thừa Thiên - Huế cho biết, chiếc xe con biển 36A là do ông Phan Đình Kiều (SN 1959, trú tại xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển chở theo 4 người trong gia đình gồm anh Phan Đình Quý (SN 1978, con trai ông Kiều); chị Lê Thị H. (vợ anh Quý) cùng 2 con là Phan Lê K. V. (SN 2009) và Phan Đình Q. (SN 2015), cùng trú phường Đông Tân, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Vụ tai nạn khiến cháu Q. tử vong tại hiện trường; cháu V. và chị H. tử vong sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2; anh Quý bị thương nhẹ, riêng ông Kiều không bị thương.

Tai nạn liên hoàn khiến 4 xe ô tô hư hỏng nặng



Vào khoảng 10 giờ 00 phút sáng 18/2, ông Phan Đình Kiều điều khiển xe ô tô con BKS 36A- 485.67 chở 4 người trong gia đình lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hướng Đà Nẵng - Quảng Trị.

Khi đến Km 48+200m, cao tốc Cam Lộ- La Sơn, thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế xe ô tô con BKS 36A-485.67 đã va chạm với xe đầu kéo BKS 63C- 136.59 kéo theo rơ mooc 63R-00227 do anh Huỳnh Văn Dũng (SN 1974), trú tại ấp Long Bình, xã Long An, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang đi cùng chiều phía trước (cùng làn đường sau khi xe ô tô con BKS 36A-485.67 vượt lên từ phía bên phải).

Sau va chạm, xe ô tô con BKS 36A-485.67 lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng va chạm vào xe ô tô BKS 63H- 005.68 do anh Lâm Văn Tâm (SN 1982), trú tại khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, tỉnh An Giang điều khiển chở trên xe anh Nguyễn Minh Khải (SN 1980), trú tại Mỹ Tho, Tiền Giang đang đi trên phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.

Sau vụ tai nạn, chiếc xe tải chắn ngang đường cao tốc, kẹp giữa 2 container - Ảnh: OFFB

Xe ô tô con BKS 36A-485.67 lao xuống vực bên phải phần đường một chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng. Sau đó, xe ô tô BKS 63H-005.68 bị xe đầu kéo BKS 51D- 150.90 kéo theo rơ mooc 51R-349.20 do anh Nguyễn Tấn Đạt (SN 1980), trú tại TDP 3, phường Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi đang đi cùng chiều, phía sau, cùng làn đường hướng Quảng Trị - Đà Nẵng tông vào.

Sau vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc, 2 nạn nhân tử vong, 1 người thương nặng là chị H., những người còn lại bị xây xát nhẹ. Sau nhiều giờ cấp cứu tại bệnh viện, chị H. đã không qua khỏi.

Tại hiện trường, 4 chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, đặc biệt, chiếc xe ô tô con bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km, có tổng mức đầu tư 7.669 tỷ đồng, khánh thành vào cuối năm 2022. Dự án có điểm đầu tại Quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trịvà điểm cuối kết nối dự án La Sơn-Túy Loan thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong 98,3 km thì chỉ có khoảng 10 km được đầu tư hoàn thiện 4 làn đường cho 2 chiều lưu thông. Đây là một trong 5 tuyến cao tốc trên cả nước hiện có hai làn xe, mặt cắt ngang 12 m. Chỉ một số đoạn vượt rộng 23 m, quy mô 4 làn xe. Dự kiến sau năm 2030, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 4 làn.

