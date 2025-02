Ngày 23-2, đoàn công tác của Công an tỉnh Sơn La do đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến thăm viếng, chia buồn với thân nhân, gia đình có 2 mẹ con tử vong tại tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Nạn nhân là chị N.T.N. (31 tuổi, trú tại Tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn) cùng con là V.M.V. (6 tuổi) không qua khỏi sau vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra tại xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đêm 21-2.

Lãnh đạo Công an tỉnh gửi lời chia buồn đến gia đình, thân nhân người bị nạn, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, ổn định cuộc sống. Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Được biết, trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên, con trai của chị N. là cháu V.G.H. (9 tuổi) cũng bị thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Theo chính quyền địa phương, Chị N. và các con gặp nạn khi trên đường từ nhà xuống huyện Thường Tín, TP Hà Nội đi ăn đám cưới người thân.

Cũng trong ngày 23-2, đoàn công tác Công an tỉnh Sơn La đã tới thăm hỏi những người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL6 (thuộc địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần những người bị thương và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, an tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe. Đồng thời, đề nghị Bệnh viện tiếp tục huy động tối đa nhân sự, máy móc, vật tư để tập trung chữa trị cho những người bị thương để các bệnh nhân sớm hồi phục.

Được biết, hiện Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tiếp nhận 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn tại Sơn La xảy ra vào đêm 21-2, đến sáng 23-2 đã có 1 bệnh nhân sức khỏe đã ổn định, được trở về nhà theo dõi, điều trị theo hướng dẫn, các bệnh nhân còn lại đang tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 23 giờ 22 phút ngày 21-2, tại Km235+100 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách BKS 26F-009.08 do tài xế Nguyễn Đình Hùng (SN 1983, trú xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) điều khiển với xe đầu kéo BKS 36C- 095.93 do tài xế Đỗ Xuân Thanh (SN 1986 trú phường Đông Hải, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn giao thông làm 6 người tử vong, 9 người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn do trời mưa, mặt đường trơn ướt, người điều khiển xe khách không làm chủ được tốc độ nên khi vào cua, nửa thân xe phía sau bị văng sang làn đường ngược chiều va chạm với xe ô tô đầu kéo. Kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể của tài xế Nguyễn Đình Hùng đều âm tính.

Ngày 22-2, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hùng để phục vụ công tác điều tra.