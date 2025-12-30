Vụ tai nạn thảm khốc 9 người tử vong: Kiểm tra công ty có xe hợp đồng xảy ra tai nạn

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Việt Long vừa ký văn bản gửi các phòng chuyên môn yêu cầu kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh liên quan đến vụ tai nạn làm 9 người tử vong, 9 người khác bị thương tại tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 9 người tử vong

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, ngày 27-12, tại Km35 tuyến đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người tử vong, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Ô tô gặp nạn mang biển kiểm soát 29B-614.06, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh, có địa chỉ tại số 4, ngách 12/14 phố Lương Khánh Thiện (Hà Nội).

Xe này được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phù hiệu "Xe hợp đồng".

Để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của doanh nghiệp trong vụ tai nạn nói trên, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Phòng Kiểm tra giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý vận tải, chính quyền địa phương, kiểm tra, xác minh toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh.

Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 8-1-2026.

Phòng Quản lý vận tải cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, dữ liệu quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải của doanh nghiệp này. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Phòng Quản lý vận tải có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 12-1-2026.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, nhằm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27-12, xe ô tô BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện do ông Đ.Đ.T. (SN 1960, trú Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ. Khi đến km 35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50 m, dẫn đến phương tiện bị lật úp phía lề đường phải theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ. Hậu quả làm 9 người tử vong, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng. Được biết, trong các nạn nhân gặp nạn có nhiều người là giáo viên.

Kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định phương tiện xe ô tô khách BKS 29B-614.xx trong quá trình di chuyển xuống dốc thì mất phanh đột ngột, sau đó đâm vào hộ lan và bị lật ngược. Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%.