Vụ tai nạn thảm khốc 7 người chết: 3 người thoát nạn khi đi xe máy về trước

Chiều 23-3, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an đến hiện trường cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Lang Chánh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn thảm khốc tối 22-3 khiến 7 người tử vong.

Bà Lương Thị Khôi thất thần trước sự ra đi của con dâu

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 22-3, xe ôtô tải mang BKS 36C-136.40 (chưa rõ người điều khiển) đi xuống dốc theo hướng từ xã Trí Nang - thị trấn Lang Chánh khi đi đến Km 13+570, trên dốc Bả Vai, tỉnh lộ 530, thuộc địa phận bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh đã tông vào ta-luy dương bên phải theo hướng đi.

Hậu quả làm 7 người ngồi trên cabin xe (cả lái xe và phụ xe) tử vong, gồm: Phạm Thị Bích (SN 1980), Lê Thị Cảnh (SN 1988), Lê Thị Sơn (SN 1972), Lê Minh Lá (SN 1962), Lê Thị Thi (SN 1988), tất cả đều ngụ xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Nguyễn Quốc Hương (SN 1973) và Tô Quang Văn (SN 1974), cả 2 ngụ thị trấn Thống Nhất (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá).

Chị Lê Thị Thủy cùng đi làm trong đoàn đã đi xe máy về trước, nhưng mẹ chị lại gặp nạn

Trong số 7 người tử vong, có 5 người (chủ yếu là phụ nữ) sống tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. Khi hay tin họ gặp nạn, người thân, nhân dân địa phương không khỏi bàng hoàng, xót thương. Bản Cảy, bản Giàng Vìn (xã Trí Nang) ngày thường rất bình yên, nay trở nên ảm đạm. Tang thương như bao trùm cả núi rừng.

Là một trong 3 người may mắn thoát nạn khi đi xe máy về trước, chị Lê Thị Thủy (SN 1994; ngụ thị trấn Lang Chánh) chưa hết bàng hoang khi nhận được hung tin. Chị kể, tối hôm đó, sau khi bốc xong keo, chị cùng chồng và một người bác gái đi xe máy về nhưng đến hơn 22 giờ đêm thì nhận được tin ôtô gặp nạn ở dốc Bả Vai.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, chia sẻ mất mát đau thương với thân nhân những người gặp nạn

"Đoàn đi bốc keo của chúng tôi hôm đó có 8 người, tuy nhiên do bận việc nên vợ chồng tôi đã về trước. Về tới nhà được hơn 1 tiếng thì nghe tin xe gặp nạn, vợ chồng tôi tức tốc tới hiện trường nhưng không còn ai sống sót. Đáng lẽ ra mẹ tôi về cùng xe máy (mẹ chị Thủy là 1 trong 7 người tử vong), nhưng do bác gái say xăng nên bà đã nhường xe cho bác rồi ngồi ôtô, khi về các nhà 7 km thì gặp nạn"- chị Thủy nói.

Trong căn nhà gỗ đơn sơ, anh Lê Phi Mạnh (SN 1979) chồng nạn nhân Lê Thị Cảnh như người mất hồn, anh không thể ngờ rằng kể từ đây anh và 2 con sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy người vợ, người mẹ nữa. Bình thường, vợ chồng anh Mạnh vẫn cùng nhau đi bốc keo thuê, nhưng mấy hôm nay anh ốm phải ở nhà. "Cuộc sống bình thường đã khó khăn, giờ càng thêm khó khăn hơn khi mẹ nó bỏ đi, để lại cho tôi 2 đứa con đang còn thơ dại"- anh Mạnh sụt sùi.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 7 người tử vong tối ngày 22-3

Hễ có người tới hỏi thăm, nhắc đến đứa con dâu xấu số Lê Thị Thi, bà Lương Thị Khôi (SN 1965) mắt lại đỏ khoe, ngân ngấn nước. "Tối qua, khi nhận được tin tôi không tin vào tai mình. Vợ chồng nó chịu thương, chịu khó lắm, tuy nhiên cuộc sống khó khăn quá, chúng nó phải đi bốc vác gỗ keo để kiếm tiền nuôi sống gia đình và lo cho các con ăn học. Giờ nó mất, 2 đứa con nhỏ không biết sẽ sống sao đây"- bà Khôi sụt sùi.