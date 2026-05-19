Vụ tai nạn máy bay 737 MAX: Boeing phải bồi thường 49,5 triệu USD

Các nhà điều tra pháp y làm việc tại địa điểm rơi máy bay Boeing 737 MAX của Ethiopian Airlines vào ngày 12/3/2019 tại Bishoftu, Ethiopia (Ảnh: Getty Images)

Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Chicago (Mỹ) đã ra phán quyết yêu cầu Boeing phải bồi thường 49,5 triệu USD liên quan đến vụ tai nạn máy bay 737 MAX nói trên. Theo phán quyết, Boeing phải bồi thường 49,5 triệu USD cho gia đình nữ hành khách thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không Ethiopian Airlines. Chiếc máy bay đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Addis Ababa (Ethiopia) vào ngày 10/3/2019, khiến toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Vài tháng trước đó, một máy bay Boeing 737 MAX khác do hãng hàng không Lion Air vận hành đã gặp nạn ở Indonesia, khiến toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng.

Hai thảm họa hàng không này đã dẫn đến việc máy bay Boeing 737 MAX bị đình chỉ hoạt động trên toàn thế giới trong 20 tháng. Boeing sau đó thừa nhận rằng lỗi thiết kế trong hệ thống điều khiển bay là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn máy bay trên.

Hôm 13/5, bồi thẩm đoàn đã phán quyết gia đình cô Samya Stumo được bồi thường 21 triệu USD cho nỗi đau thể xác và tinh thần, 16,5 triệu USD cho việc bị mất người thân và 12 triệu USD cho nỗi đau buồn - theo luật sư của gia đình.

Bồi thẩm đoàn phán quyết gia đình cô Samya Stumo, nạn nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX, được bồi thường 49,5 triệu USD (Ảnh: NY Post)



Mặc dù Boeing đã chấp nhận chịu trách nhiệm, nhưng luật sư của gia đình Stumo dự định sẽ yêu cầu tòa phúc thẩm khôi phục lại các yêu cầu bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt đã bị bác bỏ trong phiên tòa.

Tháng 11/2025, bồi thẩm đoàn đã phán quyết Boeing phải trả 28,45 triệu USDcho gia đình Shikha Garg - một hành khách thiệt mạng khác của thảm họa Ethiopian Airlines năm 2019.

Tập đoàn sản xuất máy bay của Mỹ này phải đối mặt với hàng chục vụ kiện dân sự khác, hầu hết được giải quyết thông qua các thỏa thuận tiền xét xử bí mật trị giá hàng tỷ USD tiền bồi thường.

Năm 2021, Boeing đạt được thỏa thuận hoãn truy tố với các cơ quan liên bang và đồng ý trả 2,5 tỷ USD để tránh bị truy tố sau khi thừa nhận đã không báo cáo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) về những sai sót trong hệ thống điều khiển bay của máy bay 737 MAX.

Năm 2024, Bộ Tư pháp Mỹ phát hiện công ty này vi phạm các điều khoản thỏa thuận. Tuy nhiên, dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, bộ này đã bỏ yêu cầu Boeing nhận tội âm mưu gian lận hình sự.

Tháng 11/2025, một thẩm phán liên bang ở bang Texas đã phê chuẩn quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ về việc bác bỏ vụ án hình sự chống lại Boeing - vốn cũng là một nhà thầu quốc phòng lớn cho quân đội Hoa Kỳ. Tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết này vào tháng 3 năm nay.