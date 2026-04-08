Vụ tai nạn làm 3 người tử vong: Xe tải tuột dốc, trôi hơn 200 m trước khi lao xuống vực

Châu Tỉnh |

Khi vừa dỡ hàng ở điểm trung chuyển lưng chừng núi, xe tải bất ngờ tuột dốc, lao thẳng xuống vực, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trưa 8-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp VKSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường vụ xe tải lao xuống vực tại khu vực Tà Zôn (xã Hàm Thuận), khiến 3 người tử vong.

Theo cơ quan chức năng, chiếc xe tải biển số 29H-252.65 do tài xế Nguyễn Tấn Trường (SN 1999, trú Nghệ An) điều khiển, chở thiết bị lắp đặt trạm phát sóng Viba của VNPT lên núi Tà Zôn.

Vụ tai nạn xe tải lao xuống vực tại Lâm Đồng khiến 3 người tử vong nghiêm trọng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi điểm trung chuyển thiết bị nằm ở lưng chừng núi

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng ghi nhận vệt bánh xe kéo dài, làm bong tróc nhiều lớp đất đá trên đoạn đường dốc quanh núi, dài hơn 200 m, từ điểm cuối tuyến đường đến vị trí xe rơi xuống vực và đâm vào khu văn phòng của một công ty khai thác khoáng sản.

CLIP: Xe tải trôi hơn 200m trước khi rơi xuống vực khiến 3 người tử vong

Tại hiện trường, các thiết bị viễn thông vẫn còn nằm ngổn ngang. Con đường quanh núi Tà Zôn có địa hình dốc lớn, nhiều khúc cua gấp. Khu nhà văn phòng nơi xe lao vào bị sập một phần; phần đầu xe tải biến dạng nặng, hai bánh trước sụp xuống và rời khỏi trục.

Vụ tai nạn xe tải lao xuống vực tại Lâm Đồng khiến 3 người tử vong nghiêm trọng - Ảnh 2.

Vệt bánh xe kéo dài, làm bong tróc nhiều lớp đất đá trên đoạn đường dốc quanh núi

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải chở thiết bị viễn thông lên núi Tà Zôn, cách Phan Thiết gần 20 km.

Khi đến điểm trung chuyển ở lưng chừng núi, nhóm công nhân đã dỡ một phần hàng để đưa lên cao bằng hệ thống tời.

Sau khi dỡ hàng, tài xế cho xe nhích lên tạo khoảng trống vận chuyển thì xe bất ngờ tuột dốc, lao từ triền núi xuống khu văn phòng mỏ đá cách khoảng 200 m.

Vụ tai nạn xe tải lao xuống vực tại Lâm Đồng khiến 3 người tử vong nghiêm trọng - Ảnh 3.

Chiếc xe tải rơi xuống vực, đâm vào văn phòng công ty khai thác khoáng sản

Tuyến đường nhiều khúc cua gấp nhưng dấu vết cho thấy xe tải lao thẳng, tông gãy cây cối rồi rơi xuống vực sâu, đâm vào văn phòng công ty khoáng sản phía dưới.

Vụ tai nạn xe tải lao xuống vực tại Lâm Đồng khiến 3 người tử vong nghiêm trọng - Ảnh 4.

Đầu xe biến dạng sau khi lao xuống vực

Vụ tai nạn xe tải lao xuống vực tại Lâm Đồng khiến 3 người tử vong nghiêm trọng - Ảnh 5.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong trên đường cấp cứu và tài xế đang bị thương nặng

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong, gồm: Anh Nguyễn Kim Trung Thịnh (SN 1989, trú thôn 2, xã Hàm Thuận), anh Lê Văn Mười (SN 1977, trú thôn 3, xã Hàm Thuận) và anh Nguyễn Thanh Nhã (SN 2001, trú Trần Đề, Cần Thơ).

Tài xế Nguyễn Tấn Trường bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

