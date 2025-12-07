Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đồng Tháp: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe giường nằm

Sáng 7-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người chết và 1 người bị thương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút tối 5-12, tài xế Nguyễn Tấn Mảnh (50 tuổi; ngụ ấp Sua Đũa, xã Bình An, tỉnh An Giang) điều khiển xe khách giường nằm (trên xe có 17 hành khách, 1 tài xế phụ, 1 lơ xe và tài xế Mảnh) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 80 hướng từ xã Lấp Vò về phường Sa Đéc.

Khi đến Km38+660, tài xế Mảnh không làm chủ được tay lái nên chạy qua lề đường bên trái và đâm thẳng 3 người đang ngồi uống nước ven đường, gồm: H.T.T. (SN 2006), H.N.K.M. (SN 2008) và T.Đ.T.T (SN 2007).

Vụ tai nạn làm H.T.T. tử vong tại hiện trường, M. tử vong tại bệnh viện; T.Đ.T.T. bị xây xát nhẹ và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Nhận được tin báo, đại tá Trần Văn Tròn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt ngay hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

Sau đó, đại tá Trần Văn Tròn đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng với lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Kết quả kiểm tra nhanh đối với tài xế Mảnh chưa phát hiện nồng độ cồn và chất ma túy.