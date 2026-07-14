Vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long tử vong: Khởi tố cựu thủ trưởng điều tra và 1 viện trưởng

2 bị can bị khởi tố để điều tra hành vi "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" trong quá trình giải quyết vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long.

Liên quan đến vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong ở Vĩnh Long vào năm 2024, thông tin ngày 14/7/2026 trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa khởi tố thêm 2 bị can để điều tra hành vi "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" theo Điều 369 Bộ luật Hình sự.

2 bị can bị khởi tố, gồm: ông Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ; hiện là Viện trưởng Viện KSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long), và ông Nguyễn Hoàng Văn (cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn). 2 bị can được tại ngoại.

Như vậy, đến nay liên quan đến việc không khởi tố vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 6 cựu cán bộ Công an, Viện kiểm sát huyện Trà Ôn (cũ) có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, chỉ đạo xử lý vụ tai nạn giao thông trên.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Quốc Việt trước đó -Ảnh: VKS

Thông tin trên báo Thanh Niên cho hay, hồi tháng 3/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao lần lượt khởi tố 4 bị can: ông Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn), ông Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn), bà Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn), ông Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn).

Kết quả điều tra mở rộng xác định, bị can Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn) - người ký quyết định phân công bị can Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng) và bị can Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên) kiểm sát việc giải quyết tin báo vụ tai nạn giao thông làm em Tr. tử vong.

Quá trình giải quyết, bị can Trung, Ly, Cảnh có quan điểm tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi vượt xe không đảm bảo an toàn, là lỗi chính gây ra tai nạn giao thông, còn em Tr. đi không chú ý quan sát là lỗi vi phạm hành chính.

VnExpress dẫn theo VKSND Tối cao, trong vụ tai nạn ngày 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, thì tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung "vượt xe không đảm bảo an toàn" - là lỗi chính gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, những cán bộ VKS đã "đồng thuận với cán bộ công an cùng cấp" trong việc không khởi tố vụ án để điều tra, nhằm không xử lý hình sự tài xế.

Ngoài ra, quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha em Tr.) sau đó, bị can Huỳnh Minh Trung là người giải quyết, ký bác đơn khiếu nại.

Camera ghi lại vụ việc bố nữ sinh bắn tài xế Trung

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha ruột em Tr.) nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 28/4/2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế Trung rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông Trung nhập viện cấp cứu.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



