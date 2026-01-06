Vụ tai nạn khiến 4 người Ninh Bình đi đám cưới tử vong: Xót xa tình hình hiện tại của bố mẹ cô dâu

Vụ việc đoàn xe đi đám cưới ở Lâm Đồng, trên đường trở về quê ở Ninh Bình thì gặp tai nạn khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương, xảy ra sáng 9/12 từng khiến dư luận bàng hoàng.

Hiện tại đã gần 1 tháng trôi qua, vợ chồng ông Vũ Văn Chinh (sinh năm 1971) và bà Trần Thị Xuân (sinh năm 1977), cùng trú lại xóm Mỹ Thọ, xã Hải An, tỉnh Ninh Bình, là bố mẹ ruột của cô dâu Vũ Thị Đông (sinh năm 2002) vẫn đang phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, theo các bác sĩ, bà Xuân bị chấn thương sọ não nhẹ và tổn thương đốt sống cổ. Còn ông Chinh bị gãy gần như toàn bộ xương mặt, đứt tuyến lệ. Người đàn ông đã được phẫu thuật song hiện vẫn chưa thể ăn uống bình thường, phải nuôi dưỡng qua đường ống.

Sau hơn 10 ngày điều trị chuyên sâu tại tuyến Trung ương, hiện ông Chinh và bà Xuân đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Nam Định (tỉnh Ninh Bình) để tiếp tục điều trị lâu dài. Hoàn cảnh gia đình cô dâu vốn khó khăn. Vợ chồng ông Chinh có 2 người con, chị Đông là con út. Trước đây, 2 ông bà làm nghề phụ hồ, thu nhập bấp bênh, không có tích lũy.

Dù cũng bị thương nhẹ sau vụ tai nạn, nhưng những ngày qua, chị Đông đã túc trực ngày đêm để chăm sóc bố mẹ, đồng thời lo vay mượn để trang trải chi phí điều trị. Nhiều người thân của cô dâu cũng gặp nạn trong vụ việc nên mọi người cũng khó khăn, không thể hỗ trợ.

Bố mẹ cô dâu bị thương nặng, phải điều trị dài ngày sau vụ tai nạn thảm khốc.

Theo chị Đông, gia đình phải tự xoay sở chi phí điều trị do bố mẹ không có bảo hiểm y tế. Đến hiện tại, chi phí điều trị đã lên tới khoảng 400 triệu đồng, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Bác sĩ cũng cho biết, bố mẹ chị Đông sẽ còn phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, việc điều trị kéo dài ít nhất 6 tháng nữa.

Bà Hoàng Thị Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải An thông tin, gia đình chị Đông đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

Thông tin khiến dư luận xót xa, mong gia đình sớm vượt qua được giai đoạn ngặt nghèo.

Trước đó, nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết, vào khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 9/12, ô tô khách 16 chỗ mang BKS 29B-081.62 do anh Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở theo đoàn 12 người, di chuyển trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi theo hướng Nam Bắc, khi đi đến địa phận xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) đã va chạm vào phía sau ô tô đầu kéo mang BKS 15C-360.35, kéo theo rơ-moóc BKS 15R-149.06 do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú TP Hải Phòng).

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong và 9 người bị thương. Được biết, chị Đông và chồng đang làm việc tại Hà Nội. Trước đó, gia đình nhà gái đã tổ chức đám cưới tại Ninh Bình. Khi đoàn nhà gái lên xe trở về Ninh Bình thì không may gặp nạn.