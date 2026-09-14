Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong ở Tam Đảo: Xuất hiện clip nhiều xe phóng nhanh, lấn làn

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra vào khoảng 23h15' tối ngày 12/9.

Những ngày qua, mạng xã hội làn truyền đoạn camera hành trình của một chiếc xe ô tô đang đi xuống đèo Tam Đảo. Theo nội dung đoạn clip thì thời thời điểm đó, có nhiều xe máy rú ga, phóng nhanh, lạng lách, lấn sang làn đối diện...Sau đó, hai trong số những chiếc xe này gặp tai nạn, ngã văng ra đường. Tại hiện trường, sau cú va chạm mạnh, hai chiếc xe máy nằm sát nhau ở làn đường ngược lại, nhiều mảnh vỡ văng ra đường.

Camera hành trình ghi lại vụ tai nạn ở Tam Đảo. (Nguồn: OFFB)

Hôm nay (14/9), thông tin trên Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) cho biết Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đèo Tam Đảo làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 23h15' ngày 12/9, trên đèo Tam Đảo (quốc lộ 2B) đoạn qua thôn Tân Long xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy mang biển kiểm soát 22SA-064.XX, do anh Nguyễn Trọng H. (21 tuổi, ở xã Phù Ninh) lái, với xe máy 34AS-206.XX do anh Nguyễn Kim L. (26 tuổi, ở xã Sóc Sơn, Hà Nội) lái.

Hậu quả, anh Nguyễn Trọng H. tử vong tại chỗ, còn anh Nguyễn Kim L. bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Hai xe máy hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra sự việc Công an xã Tam Đảo đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



