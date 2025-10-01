Vụ tai nạn "chấn động" ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong: Thông báo mới từ VKSND Tối cao

Ngày 1-10, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã mời bà N.T.H (mẹ ruột em N.N.B.Tr, nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông vào ngày 4-9-2024) cùng luật sư lên làm việc để thông báo việc thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long.

Chưa đủ căn cứ

Theo thông báo số 2906/TB-VKSNDTC-C1 (P6) ngày 25-9 do Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao Nguyễn Hoàng Thắng ký, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao có công văn gửi VKSND Khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc đang giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả. Căn cứ các điều 56, 57, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm như sau:

Do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng với những tài liệu đã thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hoặc quyết định không khởi tố vụ án.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông làm cháu Tr. tử vong vào ngày 6-5

Vì vậy, ngày 29-9, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số 54/QĐ-VKSTC-C1(P6) theo điểm b, khoản 1, Điều 148 Bộ luật Tố tụng Hình sự để có thời gian chờ kết quả nêu trên.

Vụ án chấn động dư luận

Như Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại tại Tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, ông N.V.B.T điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với em N.N.B.Tr. (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long).

Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn lúc đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha em Tr.) nhiều lần khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 28-4-2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông T. nhập viện cấp cứu.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 26-5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm.

Tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.V.B.T.

Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long mời bà H. cùng luật sư lên thông báo kết quả giám định tâm thần đồi với tài xế T. Theo đó, tài xế T. mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình…