Vụ suất ăn 'giống tóp mỡ': Xã Quảng Bị yêu cầu dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp

UBND xã Quảng Bị, Hà Nội vừa yêu cầu các trường tiểu học dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn sau khi đoàn kiểm tra phát hiện bất cập trong truy xuất nguồn gốc.

Động thái được đưa ra sau đợt kiểm tra về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn.

Chưa hoàn tất cập nhật dữ liệu để truy xuất nguồn gốc

Hôm nay 26/9, UBND xã Quảng Bị (địa bàn huyện Chương Mỹ cũ, Hà Nội) yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Thăng Long.

UBND xã cho biết việc này được thực hiện căn cứ hướng dẫn của Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm TP Hà Nội về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông năm học 2026-2027.

Trước đó, ngày 24/9, Đoàn kiểm tra số 04 đã tiến hành kiểm tra, làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Thăng Long.

Kết quả kiểm tra cho thấy đơn vị đã cập nhật một số thông tin cơ bản trên hệ thống từ ngày 23/9. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa cập nhật thông tin lô hàng, chưa xác nhận kho hàng sau khi khai báo đầy đủ dữ liệu trên hệ thống. Do đó, tại thời điểm kiểm tra, đơn vị chưa thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

UBND xã Quảng Bị nhận định, việc này ảnh hưởng đến tính liên tục của dữ liệu từ đơn hàng, lô hàng, nhà cung cấp đến thực phẩm được sử dụng tại trường.

Sau phản ánh thức ăn trong suất bán trú ở Trường Tiểu học Quảng Bị 1 trông như tóp mỡ, ngày 24/9 đoàn liên ngành Hà Nội đến kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm, bất cập.

Theo hướng dẫn về an toàn thực phẩm được UBND xã viện dẫn, việc không thực hiện hoặc không duy trì cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về nguồn gốc thực phẩm trên hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của thành phố phải được xử lý theo quy định.

Hai trường phải dừng hợp đồng

Từ kết quả kiểm tra, UBND xã Quảng Bị yêu cầu Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và Trường Tiểu học Quảng Bị 2 dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Thăng Long.

UBND xã đồng thời yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan và các trường tiểu học trên địa bàn phối hợp triển khai thực hiện. UBND xã Quảng Bị cho biết có kế hoạch thay thế trong thời gian sớm nhất để các trường có thể lựa chọn nhà cung cấp, bảo đảm việc tổ chức bữa ăn bán trú không bị gián đoạn.

Trước đó, vụ việc suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 được dư luận chú ý sau phản ánh về món thịt trong suất ăn có hình dạng, màu sắc giống “tóp mỡ”.

UBND xã Quảng Bị sau đó kiểm tra, xác minh. Theo kết quả được công bố, trong các nội dung phản ánh có hai nội dung chưa chính xác, trong khi phản ánh về định lượng suất ăn chưa bảo đảm theo mức giá 40.000 đồng/suất là có cơ sở. Thịt lợn được kiểm tra có hồ sơ, biên bản giao nhận và tại thời điểm kiểm tra không phát hiện mùi lạ hoặc dấu hiệu bất thường.

Hình ảnh khay thịt bị phụ huynh phản ánh “toàn tóp mỡ” tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1, Hà Nội.

Liên quan hình ảnh món thịt được phản ánh trên mạng xã hội là giống “tóp mỡ”, bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1, khẳng định thịt lợn nhập vào trường gồm thịt ba chỉ, thịt mông và chân giò. Đây là thực phẩm tươi sống, có mã QR truy xuất nguồn gốc từ thương hiệu uy tín.

Nhà trường cho biết món ăn bị hiểu lầm là tóp mỡ thực chất là thịt chiên vừng. Trong quá trình chế biến, nhân viên nhà bếp chiên quá lửa khiến miếng thịt bị quắt lại, hoàn toàn không phải mỡ lợn phế phẩm hay ôi thiu. Chính quyền địa phương sau đó yêu cầu lấy mẫu thực phẩm đến Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm.