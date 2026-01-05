Bị cáo khẳng định sữa 'không có độc hại'

Chiều 5/1, sau khi Viện kiểm sát công bố nội dung cáo trạng, HĐXX tiến hành xét hỏi 18 bị cáo phạm tội sản xuất hàng giả tại Công ty Z Holding, đạt doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng.

Trên bục khai báo, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Tổng giám đốc Công ty Z Holding) thừa nhận cáo trạng truy tố. Thịnh khai, hệ sinh thái thuộc Z Holding có hơn 20 công ty con và hệ thống các hộ kinh doanh trực tiếp đăng ký bán hàng.

Trong Công ty Z Holding , bị cáo Thịnh nắm 42,2% cổ phần, bị cáo Nguyễn Văn Minh (Phó tổng giám đốc) giữ 31,5%, còn lại là phần góp vốn của La Khắc Minh (cũng là Phó tổng giám đốc).

Xác định vai trò, bị cáo Thịnh cho rằng, bản thân làm Tổng giám đốc, quản lý chung, trong đó có hoạt động về tài chính. Tuy nhiên, Thịnh không trực tiếp quản lý, theo dõi công việc sản xuất của nhà máy Công ty Nature Made (một trong những đơn vị sản xuất sữa giả).

Theo bị cáo Thịnh, khoảng tháng 9/2024, anh ta nhận được thông tin có một số sản phẩm do Nature Made sản xuất không đạt chất lượng. Thông tin này khiến Thịnh rất ngạc nhiên vì luôn nghĩ mọi việc đều đang rất tốt, chuẩn chỉ, những người làm việc tại Nature Made đều có chuyên môn.

Sau khi họp, bị cáo Thịnh đưa ra giải pháp xử lý, đồng thời dừng sản xuất các sản phẩm không đạt chuẩn.

Khi HĐXX hỏi lại “thế sau nhà máy vẫn sản xuất theo công thức cũ?”. Bị cáo Thịnh trả lời, sau khi có quyết định dừng sản xuất, lại phát sinh một số đơn đặt hàng mới, do nghĩ là các đơn hàng đặc cách nên sản xuất thêm đủ rồi cho dừng nhưng do chỉ đạo chung, Thịnh không nhớ sau khi dừng còn sản xuất thêm không.

Tổng giám đốc Z Holding phân trần, bản thân và thành viên ban lãnh đạo công ty luôn ý thức việc sản xuất các sản phẩm là phải tốt và không có ý định giảm giá vốn để tăng lợi nhuận.

Minh chứng cho điều này, Thịnh nói cả gia đình, các con và cả bạn bè, cháu ruột của bị cáo đều uống sữa do bị cáo sản xuất.

“Sản phẩm sữa Hiup không đạt 70% chất lượng như công bố chứ không có thành phần gây độc hại", bị cáo Thịnh quả quyết.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Giám đốc 'tự chế' công thức sản xuất sữa

Trong khi, bị cáo Phạm Duy Tân, Giám đốc sản xuất kiêm Trưởng Phòng nghiên cứu phát triển công thức (R&D) của Nature Made, người được chọn "sáng tạo" ra công thức sữa mới để sản xuất khẳng định, đã trao nhà máy Nature Made vào tay những người giàu kinh nghiệm và năng lực nên rất yên tâm.

Trả lời về việc xây dựng công thức sữa mới? Giám đốc Phạm Duy Tân cho hay, tự nghĩ ra, tự phối trộn cho nguyên liệu. Đồng thời, không trả lời có tham khảo nguồn nào không và cũng không sản xuất thử hay mang đi kiểm nghiệm.

Theo bị cáo Tân, năm 2024, người kế nhiệm chức Giám đốc của Tân, là bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, nghi ngờ chất lượng sản phẩm và nhận được nhiều khiếu nại từ phía khách hàng về việc sữa vón cục, không đều màu. Sau khi mang sản phẩm đi kiểm nghiệm ở viện dinh dưỡng, sữa HIUP bị xác định không đủ thành phần và tỷ lệ dinh dưỡng như công bố. Lúc này, Tân mới biết sữa mà mình tự nghĩ cách phối trộn, mắc lỗi nghiêm trọng, là sữa giả. Dù vậy công ty vẫn tiếp tục sản xuất mà không ngừng dây chuyền hay có biện pháp thu hồi sản phẩm.

Trước cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, bị cáo Tân nói "không nêu ý kiến gì". Lập tức, Chủ tọa truy vấn: bị cáo là người trực tiếp xây dựng công thức, làm ra 26 loại sữa giả mà giờ không có ý kiến? "Nếu thận trọng hơn, làm hết trách nhiệm thì nhiều người sẽ không phải ngồi đây" - chủ tọa nói.

Trong cáo trạng, cơ quan truy tố cáo buộc, bị cáo Thịnh đã chỉ đạo đồng phạm, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm.

Các bị cáo đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng,...

Không chỉ thế, các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng và chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến...

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền gần 150 tỷ đồng.

Riêng bị cáo Phạm Duy Tân ngoài hành vi “tự chế” sữa giả còn có hành vi sử dụng một số Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm giả do Công ty CP khoa học công nghệ AVATEK và Công ty TSL ban hành để làm hồ sơ đăng ký công bố/tự công bố sản phẩm và tạo lòng tin cho khách hàng đối với sản phẩm do Nhà máy Nature Made sản xuất.