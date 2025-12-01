Vụ sinh viên bức xúc vì chỉ nhận 940.000 đồng hỗ trợ A80: Đối thoại trực tiếp, hiệu trưởng giải thích lý do "không ghi rõ số tiền"

Trưa ngày 1/12, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã tổ chức buổi đối thoại với gần 400 sinh viên sau ồn ào về khoản hỗ trợ tập luyện chương trình A80. Tại đây, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long khẳng định việc phát 940.000 đồng chỉ là đợt chi đầu tiên, không phải toàn bộ khoản hỗ trợ và nhà trường sẽ chi bổ sung ở đợt 2 kèm giấy chứng nhận tham gia.

Ông Long cho biết tổng mức hỗ trợ theo quy định gần 1,96 triệu đồng, gồm chi cho 17 buổi tập luyện, 3 buổi sơ/tổng duyệt và 2 buổi chính thức. Sau khi trừ khoản ăn uống do trường bố trí, sinh viên sẽ nhận khoảng 1,52 triệu đồng, trong đó có 940.000 đồng đã chi đợt một.

Ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Lý do phiếu nhận tiền không ghi số tiền

Theo Dân Trí, Hiệu trưởng giải thích việc phiếu ký nhận không ghi rõ số tiền là do "sơ suất trong cách trình bày". Giáo viên phụ trách phát tiền nghĩ sinh viên có thể tự điền vào, dẫn đến phiếu nhận tiền trống phần quan trọng nhất, gây hiểu lầm về tính minh bạch. Ông Long thừa nhận đây là "không đúng quy trình" và nhà trường sẽ rút kinh nghiệm.

Trong buổi đối thoại, nhiều sinh viên tiếp tục đặt câu hỏi về việc không có bảng kê chi phí ăn uống, cũng như vì sao có sự chênh lệch hỗ trợ lớn giữa các trường cùng tham gia A80. Lãnh đạo trường cho hay sẽ công khai đầy đủ hồ sơ, văn bản nếu sinh viên yêu cầu.

Nhiều ý kiến sinh viên vẫn muốn minh bạch hơn

VnExpress ghi nhận nhiều sinh viên đề nghị trường chuyển khoản thay vì phát tiền mặt để tránh hiểu lầm; đồng thời mong nhà trường công bố chi tiết hóa đơn ăn uống, di chuyển, khoản hỗ trợ theo từng buổi để tránh so sánh, đồn đoán.

Một số sinh viên cũng phản ánh việc trường thông báo không nhất quán khiến nhiều người tưởng rằng 940.000 đồng là toàn bộ hỗ trợ, dẫn đến bức xúc lan rộng.

Vụ ồn ào này bắt nguồn từ việc MXH những ngày qua xuất hiện một số bài viết chia sẻ của sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Các sinh viên này phản ánh việc tham gia tập luyện và biểu diễn cho sự kiện A80 trong gần 22 ngày, nhưng chỉ nhận được 940.000 đồng tiền mặt hỗ trợ từ nhà trường. Phiếu nhận tiền không ghi rõ số tiền và sinh viên không được cung cấp bảng kê chi phí kèm theo. Khi so sánh với mức hỗ trợ từ các trường khác, nhiều sinh viên cho rằng khoản chi này không tương xứng với công sức bỏ ra, từ đó dẫn đến tranh cãi và yêu cầu đối thoại với lãnh đạo nhà trường.