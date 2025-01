Vụ shipper nghi bị đánh tử vong vì mâu thuẫn giao hàng: Hé lộ về đơn hàng gây cự cãi

Sự việc anh Trần Thành (SN 1994, ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) nghi bị đánh tử vong do mâu thuẫn trong lúc giao hàng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin trên báo Người lao động, khoảng 23 giờ ngày 17/1, anh Thành từ thôn Giáng Nam 2 (xã Hòa Phước) trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, quần áo xộc xệch. Nam shipper nói với vợ về việc đi đòi tiền giao hàng rồi bị người ta đánh, sau đó nằm xuống giường.

Một lúc sau, vợ anh Thành phát hiện chồng lịm dần, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Sau đó, nạn nhân không qua khỏi.

Được biết trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, anh Thành gặp trục trặc với một đơn hàng giao cho khách nữ tại thôn Giáng Nam 2.

Anh Thành tử vong vào khuya ngày 17/1, nghi do bị hành hung. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Trao đổi trên báo Tuổi trẻ Online, đại diện đơn vị giao hàng nơi anh Thành làm việc cho biết, ngày 17/1, kết quả tra soát từ công ty cho thấy đơn hàng do nữ khách hàng tên Tr.Th. đặt, giao ở địa chỉ thôn Giáng Nam 2 gồm: Nước giặt, khăn ướt, thảm lau sàn,... Tổng giá trị là 375.000 đồng.

Tra soát cũng cho thấy đơn hàng được giao đến tay khách nhưng nhiều tiếng sau trạng thái app giao hàng vẫn chưa hoàn tất. Lúc này, anh Thành có chụp ảnh giao đơn gửi về công ty báo sự việc.

Đơn vị giao hàng thông tin, không biết vì lý do gì, vào tối cùng ngày, nữ khách hàng nói trên đã chấm điểm xấu trên hệ thống. Đại diện công ty trực tiếp liên lạc để tìm hiểu sự việc, lúc này, tiền hàng vẫn chưa hoàn tất. Khi nói chuyện với đại diện công ty, nữ khách hàng khá bức xúc.

Phía công ty cố gắng giải thích và mong khách thông cảm vì mỗi ngày shipper giao rất nhiều đơn, tiền công 4.000 đồng/đơn (ngoài lương cứng). Nếu khách hàng chậm hoặc không chuyển tiền thì shipper chưa hoàn thành công việc và không được nhận tiền công. Công ty mong khách thông cảm để Thành không bị phạt nhưng khách hàng nói cần phải phạt Thành.

Ngôi nhà nơi nam shipper và vợ con sinh sống. (Ảnh: Người lao động)

Đại diện đơn vị giao hàng cho biết thêm, theo quy định shipper sẽ bị phạt 500.000 đồng nếu có thái độ không đúng mực với khách. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định, công ty sẽ xác minh kỹ.

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang thông tin cơ quan công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân nam shipper tử vong bất thường nói trên. Cơ quan công an hiện đã tạm giữ hình sự 3 người liên quan, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.