HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ sạt mỏ đá làm 3 người chết: Phát lộ vi phạm của doanh nghiệp

Phạm Trường
|

Ngành chức năng Thanh Hóa kiểm tra, xác định mỏ đá sạt lở làm 3 người chết ở xã Cẩm Tú đã khai thác từ dưới lên, cắt chân, không cắt tầng và tạo hàm ếch tại khu vực chân núi, trái với thiết kế mỏ được thẩm định, phê duyệt gây nên sự cố nghiêm trọng.

Ngày 26/5, đại diện Phòng Địa chất và Khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan và Công an tỉnh này kiểm tra, xác định các vấn đề tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá ở xã Cẩm Tú của Công ty TNHH Anh Tuấn - nơi xảy ra vụ sạt lở làm 3 công nhân tử vong hôm 20/5.

Hiện trường sạt lở tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Anh Tuấn chưa xây dựng tuyến đường hào cho công nhân lên núi từ cốt +80 đến cốt 160m; chưa tạo diện công tác ban đầu tại cốt 110 m và cốt 120 m như thiết kế bản vẽ thi công.

Ngoài ra, hệ thống khai thác của doanh nghiệp này không đúng theo các thông số khai thác thiết kế được thẩm định, phê duyệt, như: Khai thác từ dưới lên, không cắt tầng khai thác (chiều cao và góc dốc sườn tầng); khai thác cắt chân và tạo hàm ếch tại khu vực chân núi (khu vực trung tâm mỏ). Ngành chức năng xác định việc khai thác không đúng quy định là một trong những nguyên nhân gây sạt lở moong khai thác.

Cũng tại buổi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định khu vực khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn còn đá om, treo có nguy cơ tiềm ẩn sạt trượt, gây mất an toàn khu vực mỏ.

Ngành chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình khai thác của doanh nghiệp.

“Đơn vị đang kiểm tra, cung cấp các hồ sơ cần thiết cho Công an tỉnh để phục vụ điều tra, xử lý vi phạm”, đại diện Phòng Địa chất và Khoáng sản (Sở NN&MT Thanh Hóa) thông tin.

Trước đó, vào chiều 20/5, tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở thôn Quý Long xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực làm việc có 6 người, gồm 1 lái máy xúc, 2 lái xe tải và 3 công nhân khoan đá.

Ba nạn nhân gặp nạn trong vụ sạt lở chiều 20/5 gồm anh Lò Văn Quý (36 tuổi), Hoàng Văn Ngay (38 tuổi) và Lò Văn Thời (40 tuổi, cùng là lao động quê tại xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai. Nhóm công nhân gặp nạn mới vào làm việc tại mỏ khoảng 1 tháng.

Vụ sạt lở mỏ đá làm 3 người chết.

Sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.

Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tạm dừng hoạt động khai thác tại khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng để phối hợp ngành chức năng làm rõ nguyên nhân sạt lở làm 3 công nhân tử vong và làm rõ sai phạm nếu có.

Tags

tỉnh Thanh Hoá

Công ty TNHH Anh Tuấn

Phòng Địa chất và Khoáng sản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại