Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Động viên, giúp đỡ gia đình các chiến sĩ đã hy sinh

Liên quan đến vụ sạt lở đèo Bảo Lộc chiều 30/7 khiến 3 chiến sĩ Công an hy sinh, đến sáng 31/7, Công an địa phương đã sử dụng chó nghiệp vụ tiếp tục tham gia tìm kiếm nạn nhân nạn nhân cuối cùng còn mất tích.

Đêm 30/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể dưới đống đất đá, là các cán bộ chiến sĩ CSGT Trạm Madaguoi, Công an tỉnh Lâm Đồng, bao gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) và Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi). Nạn nhân còn lại được xác định là ông Phạm Ngọc Anh, chiến sỹ công an nghĩa vụ mới ra quân.

Ngày 31/7, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã có thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trong thư, Giám đốc Công an tỉnh nhắc lại về vụ sạt lở sau mưa lớn kéo dài khiến 3 đồng chí công an và 1 người dân hy sinh. "Sự hy sinh dũng cảm, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, thể hiện tinh thần 'Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ' của các đồng chí đã để lại những đau thương, mất mát vô cùng to lớn trong cán bộ, chiến sỹ, gia đình và quần chúng nhân dân", Giám đốc Công an tỉnh nêu trong thư.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh cũng kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sỹ biến đau thương thành hành động, tiếp tục huy động phương tiện, lực lượng thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, phân tuyến, phân luồng và cảnh báo, hỗ trợ người dân tham gia giao thông, khắc phục hậu quả mưa bão. Đồng thời, quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình các đồng chí đã hy sinh góp phần làm vơi đi nỗi đau, mất mát này.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân

Nhiều người dầm mình trong mưa gió tìm kiếm nạn nhân thứ tư (Ảnh: Tiền Phong)

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đèo Bảo Lộc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành Công điện số 691/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Công điện nêu rõ: Những ngày qua, tại một số địa phương khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống của người dân; đặc biệt ngày 30 tháng 7 năm 2023, trên tuyến quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), đã xảy ra vụ sạt lở đất làm 03 chiến sỹ cảnh sát giao thông và 01 người dân bị vùi lấp. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn.

Chiều 30/7, nhóm cán bộ thuộc Trạm CSGT Madaguoi - Phòng PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng đang tuần tra kiểm soát tuyến đèo Bảo Lộc thì nhận thông tin chốt CSGT đèo Bảo Lộc (tại Km 103+300, Quốc lộ 20, nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở. Các cán bộ này trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để di dời phương tiện, trang thiết bị thì bất ngờ lượng đất đá lớn từ phía trên chốt đổ ập xuống, vùi lấp 3 cán bộ CSGT và 1 người dân đến hỗ trợ di dời tài sản. Đến đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể cán bộ CSGT. Ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở đèo Bảo Lộc còn làm sập nhà cửa, nhiều xe ô tô, xe cứu hộ của Phòng CSGT và ô tô của các cá nhân đang để tại chốt CSGT.