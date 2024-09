Vụ sát hại Á khôi, phi tang xuống sông Hồng: Lộ mối quan hệ thực sự giữa nghi phạm và nạn nhân

Mối quan hệ thực sự giữa nghi phạm và nạn nhân

Ngày 24/9, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Tạ Duy Khanh (39 tuổi) về hai tội danh: "Giết người" và "Cướp tài sản". Khanh là kẻ đã gây chấn động dư luận khi sát hại và phân xác một cô gái trẻ, sau đó phi tang xuống sông Hồng.

Đáng chú ý, VOV dẫn thông từ cáo trạng điều tra cho biết mối quan hệ thực sự giữa nghi phạm và nạn nhân. Cụ thể, vào đầu năm 2021, Khanh làm dịch vụ môi giới, chuyên giới thiệu các nhân viên nữ để tiếp rượu khách tại Hà Nội. Qua công việc này, Khanh quen biết nạn nhân là chị H.Y.N. (17 tuổi, là Á khôi một cuộc thi - tên nạn nhân đã được thay đổi).

Khanh nhiều lần giới thiệu chị N. đi tiếp rượu khách hàng với mức thù lao 2.000.000 đồng, mỗi lần kéo dài 4 tiếng, trong đó Khanh được hưởng 25% số tiền khách chi trả cho N.

Dẫn giải bị cáo Tạ Duy Khanh (Ảnh: Trọng Phú/VOV).

Đến khoảng tháng 4/2022, Khanh cho N. vay 60 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày. Tới cuối năm 2022, N. mới trả được 5 triệu đồng.

Khanh nhiều lần đòi nợ nhưng không thành công. Để đòi tiền, chiều ngày 10/10/2023, Khanh gọi N., nói dối là có khách muốn gặp, khiến nạn nhân đồng ý đến gặp.

Báo Lao động cho biết, chiều tối hôm đó, N. đã đến khu đô thị Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội để gặp Khanh. Hai người cùng ăn tối với một người đàn ông khác. Tối cùng ngày, Khanh nói dối N. rằng sẽ đi taxi để "gặp khách" nhưng khi lên phòng, Khanh bắt đầu yêu cầu N. trả nợ.

Hình ảnh nghi phạm Khanh và nạn nhân trước khi xảy ra vụ án (Ảnh: FBNV).

Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khanh đã đạp N. ngã vào bàn rồi kéo vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, khi N. tỉnh lại và la hét, Khanh đã dùng dao sát hại cô gái. Sau đó, hắn lấy túi xách và điện thoại của N.

Để che giấu tội ác, Khanh phân xác N., bỏ vào thùng xốp rồi phi tang xuống sông Hồng. Đến trưa ngày 13/10/2023, người dân phát hiện phần thi thể của N. và báo cho cơ quan công an. Khanh đã bị bắt chỉ sau một thời gian ngắn.

Cảnh sát đã truy bắt "thần tốc" nghi phạm thế nào?

Trước đó, lúc 12h30’ ngày 13/10/2023, Công an Thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực miếu Bản, địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên Công an Thành phố Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an, phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, công an huyện Gia Lâm và các đội, phòng nghiệp vụ với hàng trăm cảnh sát vào cuộc điều tra, phá án.

Khu vực Khanh phi tang thi thể nạn nhân (Ảnh: Tiền Phong).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ, xác định tung tích, danh tính nạn nhân.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi nhận định: Đây là vụ án giết người. Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, đem vứt, giấu xác nạn nhân tại sông Hồng

Dựa trên các tài liệu thu thập được từ hiện trường, dấu vân tay, giám định các mẫu vật dưới sự phối hợp của nhiều lực lượng nghiệp vụ, trong đó các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, đội tàng thư căn cước công dân để truy tìm nhanh các thông tin nhận diện chính xác về nhân thân của nạn nhân…

Sau chưa đầy 24h cảnh sát xác định được danh tính nạn nhân, đến 23h00' ngày 14/10/2023, tức là chỉ mất khoảng 10 tiếng, cảnh sát đã bắt được Tạ Duy Khanh (38 tuổi) khi đang trốn ở quê, tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Để phá án, truy tìm manh mối, bắt thành công nghi phạm một cách "thần tốc" như trên, công an Thành phố Hà Nội phải huy động hàng trăm cảnh sát ở nhiều lực lượng khác nhau, lên phương án khoanh vùng các đối tượng tình nghi có liên quan đến nạn nhân.

Lúc chưa bắt được Khanh, Công an Thành phố Hà Nội đã dựng lên toàn bộ chân dung nghi phạm và tiến hành khám xét bí mật căn hộ nơi Khanh ở.

Mặt khác, Công an Thành phố Hà Nội cũng phát đi thông báo về việc truy tìm đối tượng. Theo Thiếu tướng Tùng, các cửa khẩu "đã được đóng", toàn bộ những địa bàn đối tượng có thể trốn chạy đã được cơ quan điều tra đưa vào "tầm ngắm".

Theo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội, khi nghi phạm trốn về ngôi nhà bỏ hoang ở quê, hắn đã thủ một con dao chọc tiết lợn và chui vào gầm giường. Cảnh sát đã nhờ người chú ruột sang gọi cửa. Khi Công an vào thì Khanh đã có hành vi tự sát nhưng sau đó bị cảnh sát khống chế, ngăn chặn và đưa đi cấp cứu.