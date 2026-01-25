HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vụ sát hại 2 mẹ con người tình: Bắt khẩn cấp Cao Minh Hên

Duy Anh (tổng hợp) |

Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng được xác định do ghen tuông.

Chiều 25/1, báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt được Cao Minh Hên (70 tuổi, ngụ xã Lâm Tân, TP Cần Thơ), hung thủ sát hại 2 mẹ con người tình do ghen tuông, khi đang lẩn trốn tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Tờ VnXpress thông tin, sau khi bắt khẩn cấp đối tượng, lực lượng chức năng di lý Hên về đất liền để phục vụ điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm sống chung như vợ chồng với người phụ nữ 64 tuổi khoảng 6 tháng nay. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và ghen tuông.

Vụ sát hại 2 mẹ con người tình: Bắt khẩn cấp Cao Minh Hên - Ảnh 1.

Đối tượng Hên (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Khoảng 8h ngày 24/1, Hên gọi điện cho con trai của người tình (đang sinh sống tại TP HCM), thông báo đã giết mẹ và chị gái của anh, yêu cầu về lo hậu sự. Người con trai lập tức trình báo Công an xã Phước Long.

Đáng chú ý, theo thông tin trên báo Lâm Đồng, nạn nhân là bà N.T.L. vốn đã chuyển hộ khẩu đi nơi khác nhưng mới trở về nhà mẹ ruột được khoảng 2 tuần để thăm gia đình thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hai người con khác của bà H.T.L đang làm việc tại TP HCM cũng đã kịp thời trở về lo hậu sự cho người thân sau khi nhận tin dữ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

