Vụ sập lan can trường học ở Nghệ An: 1 nữ sinh bị chấn thương sọ não

Chiều 14/4, báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ tại đây vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu cho em V.K.Q., học sinh lớp 9 thuộc Trường phổ thông Thực hành Sư phạm - Đại học Vinh, sau chấn thương sọ não nghiêm trọng do sự cố lan can rơi trúng người.

Trước đó, vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày, khi đang trong giờ ra chơi, ba nữ sinh đang đứng dưới sân trường thì bất ngờ bị một đoạn lan can inox từ tầng 4 rơi xuống trúng người.

Em Q. bị thương nặng nhất trong ba em, với phần xương sọ vỡ và ảnh hưởng đến mạch máu não. Hiện tại, sau ca phẫu thuật, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn cần theo dõi sát sao.

Hiện trường xảy ra vụ việc khiến một số em học sinh bị thương. Ảnh: Báo NLĐ

Ngoài em Q., hai bạn học khác cũng bị thương, trong đó em N.N.H.Tr. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Tr. bị choáng và mất máu nhiều do vết thương hở dài gần 10cm ở vùng đầu. Dù đã tỉnh lại sau phẫu thuật, em vẫn chưa thể giao tiếp bình thường.

Ngay sau sự cố, khu vực sân trường – nơi đoạn lan can rơi xuống – đã được nhà trường và cơ quan chức năng phong tỏa để đảm bảo an toàn và tiến hành điều tra. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một đoạn lan can bị bung ra và rơi thẳng xuống khu vực sân, nơi các học sinh thường xuyên vui chơi trong giờ giải lao.

Lãnh đạo Trường phổ thông Thực hành Sư phạm và Đại học Vinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra toàn bộ hệ thống hành lang, lan can của các tầng nhằm rà soát, ngăn chặn các rủi ro tương tự có thể xảy ra.

Đại diện Đại học Vinh xác nhận với tờ Lao Động rằng đây là một sự cố nghiêm trọng và đáng tiếc. Trường đã triển khai cấp cứu kịp thời cho các em học sinh, liên hệ chặt chẽ với gia đình và bệnh viện để đảm bảo điều trị tốt nhất, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.