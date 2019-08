Vụ sập giàn giáo khiến 8 người thương vong: Công trình bị đình chỉ vẫn cố tình hoạt động

Liên quan đến vụ sập giàn giáo khi đổ bê tông xây dựng cây xăng ở xã Bắc Sơn (huyện An Dương, TP Hải Phòng) xảy ra tối ngày 8/8, khiến 8 người thương vong, ngay trong đêm ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng đã đến Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại đây.

Vị phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng khẳng định công trình xây dựng cây xăng ở xã Bắc Sơn là trái phép.

Ngày 1/8, UBND TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu đình chỉ việc thi công xây dựng các hạng mục công trình vi phạm quy định về xây dựng của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân (thôn 5, xã Bắc Sơn). Tuy nhiên, công ty này không chấp hành, vẫn tiếp tục xây dựng và để xảy ra vụ sập giàn giáo tối 8/8.

Trước đó, vào khoảng 19h30 tối ngày 8/8, tại công trường xây dựng cây xăng của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân ở xã Bắc Sơn huyện An Dương xảy ra vụ sập giàn giáo.



Thời điểm bị sập, công trình này đang đổ bê tông. Có ít nhất 7 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV hữu nghị Việt - Tiệp, 1 người kẹt trong đống đổ nát và sáng nay thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng, huyện An Dương đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Công an TP Hải Phòng đã huy động 2 xe cứu hỏa, Bệnh viện Việt - Tiệp huy động 3 xe cứu thương và hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn tại hiện trường.



Nạn nhân tử vong được xác định là anh Vũ Anh Thêm (SN 1997, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).

7 nạn nhân bị thương gồm: ông Đoàn Văn Dũng (SN 1972, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Nhàn (SN 1973, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Xuyến (SN 1964, trú Hải Dương); ông Lê Quốc Hưng (SN 1971, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Đoàn Thị Huyền (SN 1966, trú Hải Phòng); ông Nguyễn Văn Diệt (SN 1962, trú tại Hải Dương); ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1971, trú tại Hải Dương).