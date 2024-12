Vụ sao nữ nóng bỏng hàng đầu bị bạn trai cắm sừng lúc mang thai: Hé lộ nước đi cao tay không ai ngờ!

Dù đang mang thai con đầu lòng với Machine Gun Kelly, nhưng Megan Fox vẫn quyết chia tay vì bạn trai nhắn tin tán tỉnh cô gái khác. Trước đó, mỹ nhân Transformers đã từng 1 lần tha thứ cho Machine Gun Kelly nhưng rapper này vẫn chứng nào tật nấy.

Page Six đưa tin Megan Fox thậm chí còn chuẩn bị kế hoạch trước khi chính thức chia tay. Nữ diễn viên sinh năm 1986 đã mua 1 căn biệt thự tại khu người nổi tiếng ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Căn biệt thự sang trọng này có giá lên đến 8 triệu USD (203 tỷ đồng). Trong thời gian tới, Megan Fox và các con sẽ chuyển đến sống tại đây.

Megan Fox đã mua biệt thự riêng từ trước khi chia tay với Machine Gun Kelly

Nguồn tin thân cận hé lộ Megan Fox và Machine Gun Kelly không sống chung trong năm qua. Lý do là bởi rapper này liên tục mời khách đến chơi, khiến Megan Fox cảm thấy không an toàn. Cô đã phải ở nhà thuê nhiều lần trước khi tìm được chốn an cư.

Vào giữa tháng 11, Megan Fox thông báo cô đang mang thai con đầu lòng với Machine Gun Kelly. Nhưng đến nay, TMZ đưa tin cặp đôi này đã chia tay vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ở Colorado, Mỹ hồi cuối tháng 11.

Theo đó, Megan Fox phát hiện những tin nhắn tán tỉnh phụ nữ trong điện thoại của Machine Gun Kelly. Trước đó, nữ diễn viên từng tha thứ cho bạn trai về vấn đề tương tự, nhưng lần này cô đã tức giận bỏ đi. Machine Gun Kelly cũng bỏ đi và không liên lạc với Megan Fox kể từ đó tới nay. Như vậy cặp đôi này đã chính thức đường ai nấy đi.

Dù đang mang thai, Megan Fox vẫn quyết "đá" Machine Gun Kelly vì rapper này không sửa tật lăng nhăng

Hiện tại Megan Fox và bạn trai kém 4 tuổi chưa lên tiếng về thông tin chia tay, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Cặp đôi Megan Fox - Machine Gun Kelly bắt đầu hẹn hò vào năm 2020, sau khi gặp nhau trên phim trường Midnight in the Switchgrass. Nam ca sĩ đã cầu hôn bạn gái 2 năm sau đó, đồng thời ám chỉ nữ minh tinh từng bị sảy thai và dành tặng màn trình diễn tại Lễ trao giải Billboard cho "đứa con chưa chào đời".

Cuối năm 2023, Megan Fox cũng xác nhận từng bị sảy thai và đã bị hoảng loạn tinh thần vì điều này. Trước đó, mỹ nhân Transformers từng kết hôn với Brian Austin Green và có 3 con. Vê phía Machine Gun Kelly, nam rapper đã có một cô con gái Casie (15 tuổi) với bạn gái cũ Emma Cannon.

Megan Fox sinh năm 1986, là "bom sex" đình đám trong thập niên 2010. Tên tuổi cô gắn với những bộ phim Transformers, Jennifer's Body, Suicide Squad... Trong khi đó Machine Gun Kelly sinh năm 1990, bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2008.

Cảnh phim huyền thoại của Megan Fox trong Transformers

Nguồn: Page Six