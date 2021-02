Vụ rơi thang máy chở 11 công nhân: Phanh chống rơi quá ‘đát’ hơn 12 năm

Trước đó, vào khoảng 13h15p (ngày 2/1), tại một công trình xây dựng trên địa bàn phường Hưng Phúc, thành phố Vinh (Nghệ An) có 11 công nhân lao động được Công ty CP thi công cơ giới và xây lắp 171di chuyển từ mặt đất đi đến các tầng của công trình để làm việc bằng vận thăng lồng. Khi di chuyển đến khoảng tầng 5 của tòa nhà thì bất ngờ vận thăng rơi tự do xuống đất khiến 3 người chết, 8 người bị thương nặng.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan.

Đồng thời cử tổ công tác làm việc, thu thập tài liệu liên quan đến hoạt động kiểm định của Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam (trụ sở ở Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đấu tranh làm việc trong nhiều ngày đối với Giám đốc, Kiểm định viên, Công tác viên của công ty này.

Qua trình điều tra, cảnh sát xác định, phanh chống rơi của vận thăng làm nhiệm vụ hãm ca bin khi đi xuống quá tốc độ định mức đã không làm việc theo đúng thiết kế, không có tác động hãm ca bin lại.

Theo thông tin trên tem mác của cụm phanh chống rơi thì thiết bị này được sản xuất tháng 8/2004, thời hạn loại bỏ là tháng 8/2008, như vậy cụm phanh chống rơi hết hạn sử dụng. Do đó, ca bin vận thăng đã thụt thẳng xuống với tốc độ lớn và va chạm với đế vận thăng ở mặt đất gây chấn động và thương vong cho người đứng trong ca bin vận thăng.

Tại Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam, cơ quan điều tra thu thập được hồ sơ, biên bản kiểm định do kiểm định viên Nguyễn Văn Thắng thực hiện. Tuy nhiên, qua đấu tranh, đến chiều 22/1, Nguyễn Văn Thắng mới khai nhận hoàn toàn không tiến hành giám định vận thăng mà đứng ra nhận hộ theo yêu cầu của Nguyễn Lê Khánh (Giám đốc Cty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam) để cho phù hợp hồ sơ.

Sau đó, Nguyễn Lê Khánh và Nguyễn Quỳnh Nam khai nhận, toàn bộ nội dung kiểm định do Nguyễn Quỳnh Nam, cộng tác viên của Cty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam thực hiện. Vì vậy, người kiểm định không có chuyên môn dẫn tới không phát hiện bộ phanh chống rơi đã bị nhà sản xuất yêu cầu loại bỏ từ năm 2008.

Điều đáng chú ý, vận thăng lồng là một trong những thiết bị được Chính phủ đưa vào danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động nhưng Nguyễn Quỳnh Nam và Nguyễn Lê Khánh đã gian dối trong hoạt động kiểm định, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc kiểm định không do kiểm định viên tiến hành, giả mạo chữ ký kiểm định viên trong biên bản kiểm định, cấp giấy chứng nhận an toàn và tem kiểm định dựa trên hồ sơ giả mạo đã vi phạm Luật vệ sinh an toàn lao động.

Đơn xin hủy kết quả kiểm định của Nguyễn Lê Khánh và Nguyễn Quỳnh Nam.

Với tài liệu, chứng cứ đấu tranh thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Lê Khánh, Nguyễn Quỳnh Nam về tội “vi phạm quy định về an toàn lao động” quy định tại khoản 3, điều 295, Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, qua điều tra bước đầu, cảnh sát xác định Nguyễn Quỳnh Nam còn phối hợp với Nguyễn Lê Khánh đã tiến hành kiểm định hơn hàng chục thang máy, cần trục tháp, máy vận thăng, sàn treo nâng người trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh không đúng quy trình. Theo đề nghị của Nguyễn Lê Khánh, Nguyễn Quỳnh Nam, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo cho các cá nhân, doanh nghiệp nào có máy móc, thiết bị do Nguyễn Quỳnh Nam trực tiếp tiến hành kiểm định và được Nguyễn Lê Khánh ký, cấp giấy chứng nhận an toàn kiểm định thì tạm dừng ngay việc vận hành, sử dụng, tiến hành kiểm định lại để đảm bảo an toàn.