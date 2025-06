Vụ Rafale bị bắn hạ ở Kashmir: F-35 vào Ấn Độ "đầy toan tính"?

Cú sốc từ bầu trời Kashmir

Không phận Kashmir một lần nữa trở thành tâm điểm của căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan. Ngày 6/5/2025, một tiêm kích Rafale của Ấn Độ bị bắn hạ khi thực hiện phi vụ tấn công các mục tiêu bên kia biên giới Pakistan.

Theo nguồn tin từ truyền thông quốc tế, chiếc Rafale bị rơi trong cuộc đụng độ với máy bay tiêm kích J-10C của Pakistan – dòng chiến đấu cơ thế hệ 4.5 do Trung Quốc sản xuất. Nguồn tin từ Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho biết ít nhất hai máy bay Ấn Độ đã bị tiêu diệt, trong đó có một chiếc Rafale. Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Pháp xác nhận với CNN rằng một chiếc Rafale đã không trở về căn cứ, gần như khẳng định thông tin về vụ mất mát này.

Dù Bộ Quốc phòng Ấn Độ giữ im lặng, những bức ảnh từ hiện trường với các mảnh vỡ đặc trưng của khung thân Rafale đủ để khiến dư luận quốc tế đặt câu hỏi về độ an toàn của dòng máy bay từng được quảng bá là "át chủ bài" trên không của New Delhi.

Rafale – tiêm kích đa nhiệm của Pháp, từng được ca ngợi nhờ khả năng không chiến vượt trội, tích hợp radar mảng pha quét điện tử chủ động RBE2-AA và khả năng mang tới 9,5 tấn vũ khí. Với tốc độ tối đa Mach 1.8 và tầm bay hơn 3.700 km (khi được tiếp nhiên liệu), Rafale được kỳ vọng là xương sống cho không quân Ấn Độ trong hai thập kỷ tới. Nhưng nay, hình ảnh chiến đấu cơ này bị bắn rơi lại phơi bày sự mong manh của những tính toán chiến lược.

Cơ hội cho F-35?

Chưa đầy một tuần sau khi vụ việc xảy ra, Washington đã có động thái bất thường, phái đoàn ngoại giao - quân sự cấp cao tiếp xúc với các quan chức quốc phòng Ấn Độ, đưa ra đề xuất cung cấp tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II. Giới quan sát nhận định đây là "cơ hội vàng" để Mỹ chen chân vào thị trường chiến đấu cơ thế hệ 5 của Ấn Độ, vốn được xem là thị trường đầy tiềm năng.

F-35, với thiết kế tàng hình toàn diện, radar AN/APG-81 và hệ thống cảm biến 360 độ DAS, sở hữu ưu thế rõ rệt trong tác chiến hiện đại. Tốc độ bay tối đa Mach 1.6, tầm hoạt động hơn 2.200 km (không tiếp nhiên liệu), cùng khoang vũ khí bên trong có thể mang theo 5.700 kg đạn dược, khiến F-35 trở thành lựa chọn hàng đầu trong các lực lượng không quân phương Tây.

So với Rafale, điểm vượt trội rõ ràng nhất của F-35 chính là khả năng tàng hình và mạng kết nối chiến thuật – điều có thể khiến các hệ thống radar Pakistan khó phát hiện sớm và đối phó hiệu quả. Một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho rằng: "Nếu chiếc Rafale hôm đó là F-35, kết cục có thể rất khác".

Không chỉ là bước ngoặt kỹ thuật, việc Ấn Độ tiếp cận F-35 còn mang ý nghĩa chính trị to lớn. Đây sẽ là sự dịch chuyển rõ rệt khỏi ảnh hưởng truyền thống của Nga và Pháp, mở đường cho một liên minh quân sự sâu rộng hơn với Washington – điều mà Mỹ mong muốn từ lâu nhưng chưa từng đạt được do chính sách "tự chủ chiến lược" của New Delhi.

Đòn đánh từ PL-15 và sự trỗi dậy của J-10C

Không thể không nhắc đến vũ khí đã trực tiếp tạo nên cú sốc này: tên lửa không đối không tầm xa PL-15 do Trung Quốc phát triển. Với tầm bắn lên tới 200–300 km, PL-15 được dẫn đường bằng radar chủ động và có khả năng đánh chặn mục tiêu ngoài tầm nhìn (BVR). Đây chính là loại vũ khí được cho là đã bắn hạ Rafale, trong tay phi công điều khiển chiếc J-10C – dòng tiêm kích thế hệ mới của Pakistan.

J-10C, dù bị coi là "sao chép" của các dòng chiến đấu cơ phương Tây, vẫn là một đối thủ đáng gờm. Máy bay này sử dụng radar AESA, có khả năng tác chiến điện tử tốt, và quan trọng nhất: giá rẻ, dễ vận hành, và đã được Trung Quốc chuyển giao số lượng lớn cho Pakistan.

Một chiếc Rafale có giá trung bình 115–130 triệu USD, trong khi J-10C chỉ khoảng 40 triệu USD, tức bằng một phần ba. Việc một chiếc Rafale bị bắn hạ bởi tổ hợp J-10C + PL-15 không chỉ là thất bại về chiến thuật, mà còn là lời cảnh báo về hiệu quả đầu tư trong chiến lược mua sắm vũ khí của Ấn Độ.

Ấn Độ trước ngã ba đường chiến lược

Câu hỏi đặt ra hiện nay không chỉ là liệu Ấn Độ có nên mua F-35 hay không, mà là họ sẽ đi theo mô hình quốc phòng nào trong tương lai. Nếu tiếp cận công nghệ Mỹ, New Delhi phải chấp nhận các ràng buộc chặt chẽ về tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo mật và cả những chính sách khác. Đồng thời, điều này có thể làm tổn hại quan hệ với Nga – đối tác đã cung cấp hơn 70% vũ khí cho Ấn Độ trong suốt 4 thập kỷ qua và cả Pháp, quốc gia đang kỳ vọng được nâng tầm quan hệ quốc phòng với châu Á.

Trong khi đó, Trung Quốc và Pakistan chắc chắn sẽ không ngồi yên. Họ có thể đẩy mạnh phát triển thế hệ tiêm kích mới, mở rộng quan hệ quân sự và gia tăng hiện diện ở Ấn Độ Dương. Sự kiện Rafale bị bắn hạ không đơn thuần là một thất bại trên không, mà có thể là chất xúc tác cho sự tái định hình toàn bộ chiến lược an ninh khu vực.