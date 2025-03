Vụ Quang Linh và Hằng Du Mục bị phạt 140 triệu vì ồn ào kẹo Kera: Hoa hậu Thùy Tiên phản ứng thế nào?

Mới đây, vụ việc quảng cáo kẹo Kera liên quan đến Quang Linh Vlog - Hằng Du Mục - Hoa hậu Thùy Tiên đã có những diễn biến mới. Vào tối ngày 20/3, cổng Thông tin Chính phủ đăng thông báo cho hay Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 82/QĐ-XPHC và số 83/QĐ-XPHC đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo. Số tiền xử phạt áp dụng cho hành vi nói trên là 70 triệu đồng đối với mỗi cá nhân, đồng thời Quang Linh, Hằng Du Mục phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.

Trong sự việc này, Hoa hậu Thùy Tiên bị nhắc nhở cần chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng. Lý do vì cô chỉ có vai trò người quảng bá, tham gia với tư cách khách mời trong các buổi livestream. Sau khi thông báo này được đưa ra, động thái phản ứng của Hoa hậu Thùy Tiên cũng thu hút sự chú ý.

Hằng Du Mục và Quang Linh mỗi người bị phạt 70 triệu đồng, riêng Thùy Tiên bị nhắc nhở vụ ồn ào kẹo Kera

Theo đó, từ rối 20/3 đến chiều 21/3 nói riêng và tầm 2-3 ngày qua nói chung, Hoa hậu Thùy Tiên hạn chế sử dụng mạng xã hội. Trước kia, cô là người rất chăm chỉ cập nhật cuộc sống nhưng dạo này thì bật chế độ "ở ẩn", im hơi lặng tiếng thấy rõ. Các bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của Thùy Tiên được đăng tải vào tầm 1 tuần trước, liên quan đến việc xin lỗi vì ồn ào kẹo Kera, hình ảnh đi sự kiện tại Pháp. Hiện tại, dù nhiều antifan đã vào trang cá nhân và để lại những bình luận công kích nhưng Thùy Tiên vẫn không tắt chế độ bình luận, đôi lúc chỉ lọc bỏ vài ý kiến quá tiêu cực.

Ngoài ra, ở thời điểm này Thùy Tiên còn vướng ồn ào liên quan đến tấm bằng thạc sĩ. Thế nhưng, cô cũng chọn im lặng và không lên tiếng giải thích những thắc mắc của cộng đồng mạng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên đã giữ im lặng, hạn chế chia sẻ trên MXH trong 1 tuần qua

Sự im lặng của Thùy Tiên lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng, việc cô lựa chọn im lặng là quyền cá nhân, nhất là trong trường hợp không bị xử phạt như Quang Linh hay Hằng Du Mục. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng với vai trò là người đồng hành quảng bá, từng xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng thì Hoa hậu Thuỳ Tiên nên có động thái chia sẻ những thông tin chính thức từ cơ quan chức năng đến công chúng, điều này phần nào thể hiện sự thiện chí, quan tâm và trách nhiệm để giải quyết sự việc này.

Ở thời điểm hiện tại, tương lai hình ảnh của Thùy Tiên sẽ phụ thuộc phần lớn vào cách cô xử lý truyền thông hậu lùm xùm. Nếu không xử lý khéo léo thì việc từng góp mặt trong quảng cáo sản phẩm vướng ồn ào có thể ảnh hưởng đến các hợp đồng thương mại, lời mời sự kiện, hay thậm chí là sự tin tưởng từ phía công chúng với Thuỳ Tiên trong tương lai.

Hình ảnh Hoa hậu Thuỳ Tiên ít nhiều đã bị ảnh hưởng sau vụ lùm xùm này

Tháng 11/2024, Quang Linh cùng Hằng Du Mục, thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group), đồng thời cho ra mắt sản phẩm đầu tiên mang tên kẹo rau củ Kera. Trong một phiên livestream, Quang Linh đưa ra thông tin "1 viên kẹo bằng 1 dĩa rau" và sau đó phải lên tiếng đính chính, xin lỗi. Đại diện công ty CER Group làm rõ vai trò của Hoa hậu Thùy Tiên với sản phẩm kẹo rau củ. Theo đó nàng hậu đảm nhận vai trò KOLs quảng bá cho sản phẩm và tính đến hiện tại, cô không nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ dự án. Phía CER Group cho hay sự gắn kết của Thùy Tiên với thương hiệu không dừng lại ở vai trò truyền thông mà còn xuất phát từ việc cô đồng cảm và tâm huyết với sản phẩm, mong muốn mang lại giá trị thực sự cho cộng đồng.

Nói thêm về cụm từ "đứa con tinh thần" từng được Hoa hậu Thùy Tiên viết trên trang cá nhân khi nhắc tới sản phẩm kẹo rau củ KERA, đại diện công ty cũng giải thích: "Thuỳ Tiên nói sản phẩm này như 'đứa con tinh thần' chỉ như một câu nói vui. Cũng giống như dành sự tâm đắc đến việc hỗ trợ cho nông sản Việt Nam phát triển, dù chỉ góp một phần nhỏ bé".

Phía nhãn hàng cho biết Thuỳ Tiên chỉ có vai trò quảng bá, không nhận thù lao

Sáng 20/3, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) cho biết đã có kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ KERA. Theo đó, các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng về cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm. Tuy nhiên cơ quan này cũng phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol - chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4g/100g nhưng không ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định. Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở Y tế Đăk Lăk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Về phía Thuỳ Tiên, cô đáp chuyến bay từ Pháp về Việt Nam vào hôm 11/3. Sau đó, đến ngày 15/3, Thuỳ Tiên lên tiếng cho biết sau khi làm việc với cơ quan chức năng, cô thẳng thắn thừa nhận sai lầm khi quảng cáo một sản phẩm mà chưa tìm hiểu kỹ. Không dừng lại ở lời xin lỗi, Thùy Tiên cam kết sửa sai bằng ba hành động cụ thể: phối hợp với nhãn hàng để đền bù và hoàn trả tiền cho khách hàng bị ảnh hưởng, học hỏi từ chuyên gia để nâng cao hiểu biết về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, và tham gia các chương trình chia sẻ về trách nhiệm của KOLs trong quảng cáo.

"Hoảng loạn, sợ hãi hay những cơn mất ngủ không đáng sợ bằng cảm giác không dám đối mặt sai lầm. Cứ mãi tìm cách nói giảm nói tránh chỉ khiến những cảm xúc tệ hại kéo dài. Một lần nữa, Tiên xin đối diện và muốn nói rằng: Mình sai", Thuỳ Tiên chia sẻ trong tâm thư gần nhất nói về ồn ào kẹo Kera.