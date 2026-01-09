Vụ quán bar có nhân viên cầm xẻng dọa đánh khách nước ngoài: Phạt tiền, buộc ngưng hoạt động

Chiều 9-1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho hay vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Biển Xanh (trụ sở tại 59/9/12 Hoàng Diệu, phường Nha Trang) với tổng số tiền 50 triệu đồng do vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh.

Đây là doanh nghiệp để nhân viên cầm xẻng dọa đánh 2 du khách người nước ngoài gây bức xúc dư luận vừa qua.

Theo quyết định xử phạt, Công ty Biển Xanh đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, doanh nghiệp không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hoạt động địa điểm kinh doanh, vi phạm quy định tại Khoản 5, Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Với hành vi này, công ty bị phạt 25 triệu đồng.

Hành vi vi phạm thứ hai là kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại khu vực bãi biển đường Trần Phú (đối diện số 70 Trần Phú), phường Nha Trang. Hành vi này vi phạm Khoản 1, Điều 18 Nghị định 115/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP), với mức phạt 25 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định Công ty Biển Xanh đang khai thác dịch vụ ghế, dù và tổ chức kinh doanh ăn uống tại quầy ki-ốt bờ biển phía Đông đường Trần Phú, trái với quy định.

Trước đó, UBND TP Nha Trang đã có Công văn số 4625/UBND-QLĐT yêu cầu doanh nghiệp không sử dụng quầy ki-ốt để tổ chức ăn uống, giải khát tại khu vực bãi biển.

Đáng chú ý, hợp đồng số 25/2025/HĐDB ký giữa Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang và Công ty Biển Xanh về việc tổ chức hoạt động dịch vụ đặt dù – ghế nằm tại bãi biển đã hết hiệu lực từ ngày 31-12-2025.

Trên cơ sở đó, UBND phường Nha Trang yêu cầu Công ty Biển Xanh ngưng toàn bộ hoạt động dịch vụ tại khu vực bãi biển phía Đông đường Trần Phú (khu vực số 4, lô số 5), đồng thời tháo dỡ công trình quầy ki-ốt tại vị trí này do sử dụng sai mục đích. Thời hạn hoàn thành việc tháo dỡ chậm nhất đến hết ngày 10-1-2026.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nhân viên quán Bluesea Beach & Bar cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài, gây bức xúc dư luận.

Đại diện quán xác nhận vụ việc xảy ra vào dịp Tết Dương lịch, cho biết thời điểm đó hai du khách nước ngoài đã sử dụng nhiều bia rượu và tự ý vào quán, dẫn đến mâu thuẫn với nhóm khách đang ngồi tại đây.