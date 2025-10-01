Sáng 1-10, nguồn tin riêng của phóng viên cho biết liên quan đến loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng" ở phường Quy Nhơn Tây mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã yêu cầu UBKT Tỉnh ủy Gia Lai báo cáo vụ việc.

Khu đất công có giá thị trường 50 tỉ bị “hô biến” ở phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt tiền.

Theo đó, dựa trên kết quả thanh tra ban đầu của Thanh tra tỉnh Gia Lai, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã có báo cáo sơ bộ về sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng tại phường Quy Nhơn Tây gửi UBKT Trung ương.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện Thanh tra tỉnh Gia Lai đã xin gia hạn thời gian thanh tra thêm 10 ngày so với kế hoạch ban đầu. Cụ thể, đến ngày 5-10, đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Gia Lai sẽ chính thức có kết luận vụ việc.

Nguyên nhân là do sai phạm liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng ở phường Quy Nhơn Tây có nhiều dấu hiệu phức tạp hơn so với nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng. Trong đó có việc thất lạc hồ sơ khu đất công rộng hơn 2.500 m², có giá thị trường khoảng 50 tỉ đồng tại thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây.

Trước đó, từ ngày 7-8 đến 12-8, Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng". Trong đó phản ánh, khu đất công rộng hơn 2.500 m², có giá thị trường khoảng 50 tỉ đồng tại thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây (trước đây là xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vốn do Nhà nước quản lý và HTX Phước Thành 3 sử dụng, đã bị "hô biến", sau đó chuyển nhượng thành đất của cán bộ.

Chữ ký mà ông Nguyễn Văn Xuân và bà Hồ Thị Quyền cho rằng không phải của mình trong phiếu lấy ý kiến khu dân cư để "hô biến" khu đất công 50 tỉ, đồng năm 2018.

Cụ thể, sau khi được "hợp thức hóa" đứng tên một cá nhân, khu đất nhanh chóng được sang tên cho nhiều cán bộ lãnh đạo xã Phước Mỹ cũ. Trong số này có bà Lê Thị Thu Thủy (vợ ông Cao Minh Thi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây), bà Trần Thị Nhi (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là cán bộ UBND phường Quy Nhơn Tây) và ông Đỗ Nguyên Đính (nguyên cán bộ địa chính xã Phước Mỹ).

Không chỉ vậy, tại phường Quy Nhơn Tây hiện còn tồn tại hàng trăm công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công ích, đất dự án. Phần lớn các công trình này được xây dựng từ thời xã Phước Mỹ cũ, nhất là giai đoạn ông Cao Minh Thi làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã.

Sau loạt bài điều tra trên, ngày 19-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh toàn bộ vụ việc. Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các ngành chức năng và UBND phường Quy Nhơn Tây khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan nếu để xảy ra sai phạm. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh và có văn bản trả lời Báo Người Lao Động trước ngày 20-9.

Trong khi đoàn công tác do Sở TN-MT chủ trì vẫn đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh theo chỉ đạo, ngày 28-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục có văn bản giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra, làm rõ nội dung Báo Người Lao Động đã phản ánh về công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

Clip hàng loạt căn biệt thự mái Thái, công trình được xây dựng trái phép trên đất công ở phường Quy Nhơn Tây (xã Phước Mỹ cũ)

Trên cơ sở đó, ngày 11-9, Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây theo thông tin Báo Người Lao Động đã phản ánh.