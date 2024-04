Vụ "phốt" kỷ yếu dài từ Threads đến Facebook: Chính chủ tố book người này nhưng người khác đến chụp, thợ ảnh nói không được tôn trọng

Mỗi mùa kỷ yếu đến, dân tình lại được dịp trầm trồ trước hàng loạt những bộ ảnh vừa đẹp vừa sáng tạo của các bạn trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh đó không thể không kể đến những drama xoay quanh vụ “chụp choẹt” này.

Như mới đây, dân tình được dịp xôn xao trước một vụ “bóc phốt” thợ chụp kỷ yếu kéo dài từ Threads sang Facebook với nhân vật chính là một nữ sinh lớp 12 ở Hải Phòng tên M.A và một nhiếp ảnh chuyên chụp kỷ yếu tên D.N.

Nữ sinh “tố” thợ ảnh tự thay người chụp không báo, chất lượng ảnh kém, chụp 10 tấm 8 tấm nhắm mắt

Theo đó, M.A - chủ bài đăng “bóc phốt” cho biết nguồn cơn sự việc là do cách đây không lâu, cô bạn muốn tìm 3-4 thợ riêng để chụp ảnh cho mình và nhóm bạn thân vào ngày 31/3, nhưng do hôm ấy ai cũng full lịch nên nữ sinh đã mạng tìm kiếm thì thấy D. và book chụp.

Việc chụp ảnh hôm 31/3 cũng diễn ra bình thường bất chấp việc nhóm M.A cảm thấy người chụp cho mình không được chuyên nghiệp cho lắm, hay bấm điện thoại và không nhớ mặt khách dẫn đến chụp nhầm người. Điều này khiến M.A ngờ ngợ người chụp cho mình không phải D., tuy nhiên nữ sinh không dám chắc. Sự việc chỉ ngã ngũ đến khi nhận file ảnh gốc, M.A thấy chất lượng ảnh hoàn toàn không được như kỳ vọng khi chụp 10 tấm thì 8 tấm nhắm mắt, chỉnh sửa chẳng “có tâm” và phong cách cũng khác biệt với những bộ ảnh D. từng chụp. Lúc này, khi nhóm M.A hỏi, D. mới “thú nhận” là do hôm đó vướng một lịch khác nên đã nhờ một thợ khác mà anh cho là đáng tin cậy và có kinh nghiệm chụp thay.

Trước những thắc mắc của M.A, D. đưa ra hướng giải quyết là sẽ trực tiếp chỉnh sửa lại ảnh nhưng theo M.A, ảnh D. chỉnh chỉ tăng độ sáng tối chứ cũng không có thay đổi gì đáng kể. Đó là chưa kể đến việc vài hôm sau, trong khi việc feedback qua lại vẫn chưa xong, file ảnh gốc bỗng bị lỗi không truy cập được. Nhóm của M.A vô cùng hoảng loạn vì sợ bị lừa, trong khi cả nhóm đã thanh toán hết 1,2 triệu cho D. rồi. Do đó, team M.A đã quyết định chụp lại Facebook của D. và bạn bè của D. vào nhóm để “có gì nếu bị block còn phốt được”. Nhưng, cuối cùng M.A đã gửi nhầm ảnh vào nhóm chung có D.

Đáng chú ý, theo chủ bài phốt, trước đó M.A có nhắn tin cho D. từ 7h nhưng “không thèm rep”, đến lúc cô bạn nhắn “nhầm” vào nhóm thì thợ ảnh mới “tự nhiên lại seen xong quay ra dỗi kêu hoàn lại tiền”. Sự việc tạm dừng ở chi tiết D. hoàn lại 600k cho M.A và từ chối làm việc tiếp.

Nhiếp ảnh “tố” ngược nhóm nữ sinh có thái độ không hợp tác, dùng từ ngữ khiếm nhã với mình trong group làm việc chung

Sau những chia sẻ của M.A trên Threads, trên Facebook của mình, D. cũng có nhiều bài đăng phản bác lại. Theo đó, D. chia sẻ timeline chụp ảnh lúc đầu là từ 7h sáng - 14h chiều cho nhóm 3 bạn vào ngày 31/3/2024. Số tiền để chụp và photoshop ảnh cho 3 bạn là 600k/người. Tổng 3 bạn được photoshop 60 file và chỉnh toàn bộ màu file gốc, nhưng các bạn báo lại chỉ chụp tới 11h nên D. đã “giảm giá” xuống 400k/người. Mọi người đều đồng ý và M.A có chuyển cọc 50k đồng.

Tới sát ngày chụp, D. đã nhắn tin và chốt lại mốc thời gian với M.A. Tuy nhiên đúng lúc này, D. phát hiện mình đã có lịch chụp ngày 31/3 với người khác từ trước, do không nhớ nên D. mới nhận job với nhóm bạn của M.A. Do vậy, D. đã tìm một người khác để chụp thay thế là T. nhưng “do nhiều việc quá nên cũng quên không báo lại cho M.A. là sẽ có người khác đi chụp”.

“Song mọi việc cũng đã rất suôn sẻ và bạn M.A cũng đã feedback là ảnh ok. M.A chỉ có phàn nàn là bạn T. (nhiếp ảnh được D. tìm thay thế để chụp cho nhóm bạn học sinh hôm đấy - PV) , chưa take care được khách và dùng điện thoại. Mình có thay mặt bạn T. và gửi lời xin lỗi tới các bạn ấy rồi”, D. viết.

Sau khi nhận file ảnh, M.A có phản hồi là không thích màu ảnh do T. chỉnh, mà thích màu ấm. Do đó, D. đã tự mình chỉnh lại màu cho nhóm bạn của M.A không công với lý do đã nhận job nên phải có trách nhiệm.

Tối thứ 5. D. có nhận được file gốc từ T. và thứ 6 bắt đầu chỉnh màu ảnh. Đang chỉnh màu thì có khách gọi đi chụp. Vì nhóm của bạn của M.A nói “chỉnh lâu cũng không sao cứ đẹp” nên D. cũng không nghĩ ngợi gì, trễ 1 chút cũng không sao.

Đến tối tầm 20h, M.A nhắn tin cho D. nhưng do “điện thoại không có mạng và mải làm việc nên không biết có tin nhắn” và D. không trả lời. Tới lúc 22h về tới nhà. T. có check tin nhắn thì thấy ảnh Facebook mình và bạn bè bị chụp lại kèm một số lời lẽ không hay. Theo D., nhóm có “thái độ rất tệ và không hề tôn trọng người khác một chút nào”.

Người trong cuộc nói gì?

Liên quan đến màn bóc phốt qua lại này, chúng tôi đã liên hệ với D. và M.A tìm hiểu rõ thêm câu chuyện..

Phía M.A. cho biết sau vụ việc “tự ý” đổi nhiếp ảnh dù đã chốt với nhau từ trước, D. có đưa ra hướng giải quyết là sẽ trực tiếp chỉnh lại màu ảnh cho các bạn học sinh và hẹn thứ 7 trả ảnh.

“Sau khi biết anh thợ tự ý đổi thợ khác, bọn mình vẫn thông cảm cho anh vì anh nói quên lịch với khách cũ. Anh đưa ra hướng giải quyết là sẽ trực tiếp chỉnh lại màu ảnh cho bọn mình. Mình nghĩ đây là trách nhiệm mà anh phải làm vì ngay từ đầu bọn mình đã thuê anh”, M.A nói.

Tuy nhiên, đến thứ 7 thì file gốc lỗi không thấy ảnh đâu, tiền thì đã thanh toán hết từ trước, nhắn tin thì D. không rep nên các bạn học sinh mới có hành động “copy link Facebook của nhiếp ảnh và bạn của nhiếp ảnh để có gì bị lừa còn nhắn tin qua”.

Từ phía mình, M.A thừa nhận nhóm bạn này đã “nhắn nhầm nhóm qua nhóm có D., nên D. mới dỗi và không làm việc nữa và hoàn trả 50%”. Lúc này, các bạn đã chấp nhận và giải quyết xong xuôi nhưng D. lại đem thông tin của nhóm bạn này lên mạng với lời lẽ cợt nhả, rồi để những người khác vào săm soi và buông lời xúc phạm, xem nhẹ con gái. Do đó, các bạn mới “đăng phốt lại”. M.A nhấn mạnh tất cả những bài đăng phốt cũng đều là bên D. đăng trước.

"Bọn mình khẳng định là nhắn nhầm nhóm và chưa từng có câu chửi bậy như anh D. đã đăng tải. Kể cả sau khi nhắn nhầm, nhóm mình vẫn thể hiện sự áy náy với anh D. qua nhắn tin với bạn bè mình.

Hơn nữa, những bài đăng phốt cũng đều là bên anh D. đăng lên trước, bọn mình đăng hội nhóm là đăng sau. Nhưng chính anh lại nói là không muốn làm to chuyện. Anh D. chỉ chụp tin nhắn cụt lủn. Và mình xin phép sẽ đăng bài mới với tất cả nội dung đầy đủ đoạn tin nhắn. ", M.A chốt lại.

Về phía mình, nhiếp ảnh D. chia sẻ bản thân không hề trốn tránh trách nhiệm khi nhận job này. D. rất lịch sự và cầu tiến để giải quyết công việc, nhưng D. cho rằng phái M.A thích công kích và làm lớn chuyện lên, chứ không phải “chụp xong lấy tiền là hoàn thành nhiệm vụ”.

“Mình rất nhẹ nhàng, đàng hoàng lịch sự từ đầu tới cuối. Nhưng những bạn học sinh đó đã đăng ảnh và dùng lời lẽ xúc phạm, thiếu tôn trọng mình. Chứ mình sống bằng nghề chụp ảnh mà tự nhiên lại bỏ tiền túi ra để trả cho khách thì nó có buồn cười không. Sau vụ việc, mình muốn mọi thứ nó phải ok và 2 bên đều vui vẻ.

Mình đã trả lại cho các bạn đó một nửa số tiền tương đương 600k đồng. Với số tiền đó, các bạn ấy hoàn toàn có thể thuê bên thứ 3 chỉnh sửa toàn bộ file ảnh. Và ngược lại phía mình, mình hoàn toàn bị thiệt. Chụp cả buổi được 600k, mức giá này không ai làm được đâu”.

Ngoài ra, D. cho rằng “đối phương” chỉ nói một chiều, những bài “bóc phốt” của bạn nữ sinh trên “không dám show hết nội dung đoạn tin nhắn”. Còn ở phía mình, trong bài “phản biện” trên Facebook cá nhân, D. đã đăng lại toàn bộ sự việc dựa trên tin nhắn cả hai đã trao đổi.

“Mình cảm thấy bị xúc phạm tới danh dự”, D. chia sẻ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sự việc.